Universitatea Craiova a pierdut cu scorul 3-4 în fața echipei slovace Spartak Trnava, joi seara, pe Stadionul ”Antona Malatinskeho” din Trnava, meciul din manşa secundă a turului 3 preliminar al competiţiei de fotbal Conference League. Mulțumită victoriei din tur, scorul dublei manșe a fost 6-4 pentru formația olteană, care s-a calificat cu mari emoții în play-off-ul competiției.

În Slovacia, Universitatea a deschis scorul prin Ştefan Baiaram în minutul 32, dar gazdele au egalat prin Milos Kratochvil, în minutul 36, stabilind scorul pauzei.

În partida tur, disputată la Craiova, Universitatea s-a impus cu 3-0 și, în condițiile date, repriza a doua a meciului de la Trnava părea o formalitate.

Craiova a fost de nerecunoscut în partea a doua a meciului, echipa olteană încasând 3 goluri în decurs de 17 minute.

Slovacii au dus meciul în prelungiri prin reușitele semnate de Patrick Nwadike, Phillip Azango și Timotej Kudlicka, în minutele 63, 68 și 80.

Calificarea Craiovei a venit în prelungiri, în minutele 101 și 117, în urma reușitelor semnate de Tudor Băluță și Steven Nsimba.

În play-off-ul Conference League, formația olteană va întâlni echipa turcă Istanbul Bașakșehir