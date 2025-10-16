Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) din cadrul Consiliului Europei îndeamnă autoritățile de la Bucureşti să ia măsuri în ceea ce priveşte mai multe deficienţe grave constatate în tratamentul şi condiţiile de internare ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

După o vizită făcută anul trecut, Comitetul consideră că tratamentul unor pacienţi din astfel de instituţii este neglijent şi, în anumite cazuri, ar putea constitui tratament inuman şi degradant.

Potrivit Radio România Actualități, faptele constatate reprezintă o încălcare continuă ale unor articole din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Printre spitalele inspectate se numără cele de la Săpoca, din judeţul Buzău, sau Pădureni-Grajduri, din Iaşi, şi în premieră Jebel, din Timiş şi Ştei din Bihor.

Comitetul mai constată că numărul personalului este adesea insuficient pentru a oferi îngrijirea, tratamentul şi supravegherea necesare şi pentru a asigura demnitatea pacienţilor