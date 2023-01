Contractul de privatizare al Petrom ar putea fi desființat de către o instanță de judecată! Mai mulți specialiști din domeniul legislativ spun despre acest contract că a fost adoptat ilegal.

Mai exact, Guvernul Năstase nu ar fi avut avizul consiliului legislativ pentru hotărârea de Guvern care a reprezentat contractul de privatizare. Ci ar fi cerut avizul abia la 4 zile după adoptare. Mai mult, când legea privatizării Petrom a fost votată în Parlament, operațiunea a decurs fără cvorum în Senat.

„Acest contract nu a dus la vânzarea resurselor subsolului, a fost vorba despre acțiunile emise de Petrom și o concesiune. O concesiune care este practic o vânzare mascata. Nu s-a vândut controlul asupra societății prin vânzarea unor acțiuni, ci s-a vândut un pachet de 33,33% din acțiunile existente și s-a vândut un pachet care să ducă la 51% de acțiuni noi. Aceasta hotarare de guvern are data 8 iulie 2004, în timp ce contractul are data 23 iulie, deci e la două săptămâni distanță. În contract veți vedea că se vorbește de condiționalități de intrare în vigoare a acestui contract și una e emiterea unei HG care să aprobe privatizarea”, a declarat pentru Realitatea Plus avocatul Gheorghe Piperea.

În plus, există condiționalități care constau în emiterea unor hotărâri prin care statul român se obliga să nu participe la majorarea de capital social, mai explică avocatul Gheorghe Piperea.

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, a explicat la Realitatea Plus că pentru o clarificare a situației, poate fi atacată chiar legea.

„Să spui astăzi că au adoptat legea fără să aibă avizul, este cam târziu. Poate fi atacata legea, legea care a fost adoptată nu e în regulă. La CCR legile pot fi atacate oricând, câtă vreme ele sunt pot fi atacate la Curte. Problema e în ce împrejurare și cine poate să o atace. Daca ar exista un proces prin care să se ceara anularea contractului, în acel proces s-ar putea invoca neconstituționalitatea legii prin care s-a aprobat această situație”, a declarat Augustin Zegrean.

Specialiștii în legislație susțin că aceasta poate să fie o portiță pentru a ataca în instanță această hotărâre. Au fost voci care au susținut ca, la vremea respectivă, contractul a fost adoptat de Senatul României fără cvorum.