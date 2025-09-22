Un incident grav a avut loc pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, după ce echipajul unei aeronave cu sute de pasageri la bord nu a reușit să stabilească legătura cu turnul de control în timpul pregătirilor pentru aterizare. Avionul a fost nevoit să survoleze zona timp de 11 minute, într-o așa-numită „zonă de așteptare”, până la primirea aprobării oficiale de aterizare.

Potrivit informațiilor apărute abia acum, deși incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, controlorul de trafic care trebuia să emită autorizarea pentru aterizare ar fi adormit în timpul serviciului.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa) a confirmat incidentul și a explicat că, în acea noapte, în tură se aflau trei controlori. Din cauza traficului redus, doi dintre aceștia fuseseră repartizați la dirijare, iar controlorul responsabil pentru pista de aterizare era relativ lipsit de experiență și, conform autorităților, ar fi acumulat oboseală semnificativă.

În urma incidentului, Romatsa a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare pentru a preveni situații similare, inclusiv:

Instruire suplimentară pentru personalul de control;

Monitorizarea atentă a programului de lucru și a stării de oboseală;

Reevaluarea procedurilor pentru tura de noapte.

Din fericire, pasagerii nu au avut de suferit, iar aeronava a reușit să aterizeze în siguranță. Cu toate acestea, incidentul ridică semne serioase de întrebare cu privire la organizarea și siguranța traficului aerian în România, în special în contextul în care lipsa de personal calificat și suprasolicitarea angajaților par să devină probleme tot mai frecvente.

Sursa: Newsinn