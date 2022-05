Fostul comisar european Corina Creţu afirmă că România are pregătite prea puţine proiecte europene, arătând că în alte ţări pentru un euro care trebuie accesat sunt proiecte în valoare de trei sau chiar patru euro, astfel încât, dacă un proiect se blochează, să pornească altul, iar banii să nu fie pierduţi. Ea atrage atenţia asupra faptului că România se concentrează prea mult pe consultanţă – dă bani „pe hârtii” – în loc că facă eforturi pentru implementare.

„Întotdeauna nu banii au fost problema. Pentru primul exerciţiu financiar 2007-2014, rata de absorbţie a fost de 90%, s-au pierdut 2 miliarde de euro, dar cu eforturi uriaşe. Eu, când am venit în 2014, am aprobat toate creditele pe care România le avea la acea oră, am fazat tot ce nu se realizase pe 2007-2014, mai ales proiecte de apă şi de canalizare care nu erau terminate (…). Pentru exerciţiul bugetar 2014-2020 (..) s-a prelungit cu trei ani de zile şi rata de absorbţie este undeva la 60% la ora actuală, dar suntem la finalul perioadei de programare. Din 31 de miliarde, fără agricultură, deci există foarte multe posibilităţi. La agricultură, cu acele subvenţii pentru agricultură, este singurul, capitol unde România are sută la sută absorbţie”, a afirmat Corina Creţu duminică, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.

Aceasta a explicat că, în exerciţiul financiar trecut, Portugalia a încheiat în cinci ani tot exerciţiul financiar pentru şapte ani.

„Deci, ca să recapitulăm, avem la dispoziţie 80 de miliarde de euro, după cum urmează: 29,2 mecanismul de redresare şi rezilienţă, apoi 28 de miliarde din fondurile structurale şi coeziune, 19 miliarde politica agricolă comună 2021-2027 şi încă 2 miliarde din fondul de tranziţie justă pentru 5 judeţe care trebuie să fac tranziţia de la cărbune către energie”, a explicat europarlamentarul.

Aceasta a amintit că, până în 2007, an în care a obţinut statutul de membru al Uniunii Europene, România a primit fonduri de pre-aderare.

Întrebată cum pot fi accesaţi banii europeni la timp, aceasta a spus că este nevoie de „stabilitatea experţilor”, arătând că „politizarea nu duce la nimic bun”, iar experţii în fonduri europene trebuie lăsaţi să-ţi facă treaba şi să nu se politizeze.

„Cred că ar trebui să avem mult mai multe proiecte. În alte ţări, pentru un euro au deja programate 3-4 euro de investiţii, aşa încât, dacă se blochează undeva, îi investesc în altceva. Noi, din contră, avem prea puţine proiecte. Se lucrează foarte mult pe acest domeniu al consultanţei şi nu al implementării efective. Se dau foarte mulţi bani pe hârtii, deşi se folosesc studii de fezabilitate şi din 2007, vine un ministru schimbă priorităţile”, a adăugat Corina Creţu.