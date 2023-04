Joi seara, Clubul de gândire GOLD a fost invitat la Realitatea TV pentru a radiografia evenimentele mai complicat de priceput ale perioadei, de la manipularea presei românești prin ”relee” de tip Liviu Avram, la proiectele de modificări geopolitice majore de tipul unirii Poloniei cu Ucraina și a României cu Moldova. În timpul după-amiezii a fost pus însă pe agenda publică un mare scandal politic, anume implicarea lui Rareș Bogdan în scandalul magazinelor duty-free din Aeroportul Henri Coandă, cu corupția și arestările aferente și, culmea, subiectul a fost inițiat tot de către ”releul” Liviu Avram, vechiul fidel al axei Coldea-Kovesi, în Adevărul. Către seară tărășenia a căpătat valențe senzaționale, deoarece RTV a început să titreze mare pe ecran că ”Rareș Bogdan va fi arestat”, sugerându-se că evenimentul s-ar putea petrece chiar în seara zilei de joi. Emisiunea Alexandrei Păcuraru a trebuit să fie reorientată deci pentru dezbaterea posibilei arestări a lui Rareș Bogdan, ”Number One-ul” lui Iohannis, cu acesta prezent în discuție prin legătură telefonică. Deși în studio au fost prezenți și trei dintre cei mai buni investigatori rămași în presa românească (Iosefina Pascal, Bogdan Comaroni, Ion Spânu), publicul n-a putut beneficia de prea multe detalii precise legate de scandal, deoarece procurorii au secretizat bine dosarul, în mod neuzual, inclusiv prin înțelegeri de confidențialitate totală cu avocații arestaților. Audiența emisiunii a fost maximală, semn că publicul simte că e un scandal cu consecințe mari.

Ieri după-amiază am avut însă timp pentru câteva întâlniri cu oameni bine informați, și-am putut astfel să obțin detalii despre acest scandal, ce zguduie deja PNL-ul, dar ar putea avea implicații și la nivel de PSD.

Mai întâi, să vă spun că magazinele duty-free din aeroport sunt o miză financiară râvnită de către orice comerciant din domeniu, pentru că atrag milioanele de călători interesați să achiziționeze produse fără taxe vamale, generând astfel sume de bani cash importante, valută sau RON. În același timp, se știe că, prin intermediul patronilor sau angajaților duty-free-urilor, se mai livrează și diverse pachete (documente, droguri, mărfuri interzise, etc.) unor călători ”speciali”, ce scapă astfel de controlul vamal. Ăsta e și motivul pentru care autoritățile interesate monitorizează atent atribuirea contractelor, vrând să blocheze (sau să beneficieze, după caz!) astfel de operațiuni ilegale.

Scandalul actual de corupție nu are la bază însă monitorizările autorităților, ci denunțul fostului director al Aeroportului Henri Coandă, George Dorobanțu, ce-a demisionat în vara trecută în urma unor presiuni relevate printr-o campanie de presă orientată contra sa. În urma denunțului au fost chemați pentru lămuriri cei invocați de către Dorobanțu, punându-se în aplicare și mandate de ascultare a celor vizați. Printre cei audiați au fost și reprezentanții celor două firme de la care s-a cerut șpaga de 22 de milioane de euro pentru contracte de magazine duty-free și catering-horeca, respectiv Millenium Pro Design și Dnata Catering. Prima firmă are acționari români, din categoria beizadele-profitori, iar unul dintre acționari și administratorul au fost arestați deoarece s-a dovedit că au participat la circuitul de corupție prin oferirea de șpăgi. A doua firmă, Dnata Catering, este înregistrată la Londra și este controlată chiar de către puternicul șeic al Dubaiului, Al Maktoum. Reprezentanții acestei firme, fiind asistați chiar de către ambasadorul Marii Britanii la București, au colaborat la rândul lor cu procurorii, descriind cine și cum le-a cerut șpaga pentru obținerea de contracte pentru încă 10 ani. Astfel a fost arestat și un personaj dubios, Cristian Bălan, ce este considerat intermediarul șpăgii, și care se tot prezintă de mai mulți ani prin cafenelele Bucureștiului ca fiind general SIE. În discuțiile înregistrate de către procurori acesta invoca legături politice la nivel înalt, și așa a ajuns în dosarul parchetului și Rareș Bogdan, despre care Bălan zicea că va asigura semnarea contractelor și protecție politică. Bălan era credibil pentru mituitori prin statutul său de apropiat și vecin al lui Bogdan în cartierul Stejarii, acesta arătându-le poze și mesaje schimbate cu politicianul, spre a fi convingător. Planul era ca, odată cu instalarea în funcție a unui nou director, odată cu preluarea Ministerului Transporturilor de către liberali la rotativă, contractele să fie prelungite pentru cele două firme. Acest nou director ar fi trebuit să fie cel de-al patrulea arestat în dosar, George Alexandru Ivan, ce-a mai deținut funcția de director fiind numit de către fostul ministru pesedist Răzvan Cuc. În documentele procurorilor apare și filiera PSD, fiind menționați de participanții la plan și lideri social-democrați ce-ar securiza înțelegerea, ba chiar și un actual secretar de stat apropiat tranzacției, ce-a scăpat se pare de acuzații deoarece a colaborat cu procurorii, fiind anunțat în avans că buboiul se va sparge (așa a apărut ca speculație și numele ministrului Sorin Grindeanu, care a negat deocamdată că știe ceva despre tranzacții). Mita de 22 de milioane de euro a fost calculată de câte 1 milion de euro pe an pentru fiecare din cele două firme, deci 20 de milioane pentru 10 ani ce-ar fi mers la protectorii politici, plus un adaos de 2 milioane destinat probabil intermediarului.

Situația este complicată pentru că vizează un obiectiv ce se supune unor reguli de securitate specială, este augmentată prin implicarea firmei șeicului emiratez, respectiv a ambasadorului Marii Britanii, dar devine explozivă prin existența în dosar a lui Rareș Bogdan (posibil și Lucian Bode, în calitatea sa de fost ministru al transporturilor, dar și Ludovic Orban, cu care se lăuda tot așa-zisul general SIE Bălan!) și a liderilor PSD. Bineînțeles că implicarea acestora este deocamdată doar rezultatul menționării lor de către participanții la discuții, deci putem bănui, așa cum am zis la emisiunea de la Realitatea, că scandalul vizează turbulențe politice în PNL și PSD, de dorit pentru tabăra rezerviștilor lui Coldea, interesați să macine adversarii construcției lor politice bazată pe USR-PMP-Reper-Forța Dreptei. Sigur că mai ales Rareș Bogdan poate fi vizat de o asemenea operațiune, atacurile sale juste la adresa lui Aurescu sau a degringoladei politico-administrative din București, deranjează exact rețeaua rezerviștilor, ce-l protejează pe incompetentul ministru de externe și beneficiază de contracte grase de la Nicușor Dan. Numai că, atâta timp cât Bogdan nu devoalează public și cu dovezi această operațiune (așa cum i-au solicitat în mod repetat invitații din platoul Realitatea TV), el apare ca vinovatul politic de serviciu, iar titlurile de presă false cu potențiala sa arestare, sau cererea DNA de ridicare a imunității, îi vor măcina rapid autoritatea publică. Legăturile cu restul liderilor PNL sau cu Iohannis se fac deja în comentariile celor ce analizează scandalul, deci e previzibil că, în această linie, vom putea asista la elevarea evenimentului până la nivel de bombă cu explozie împrăștiată. Dacă descinderea de miercuri a procurorilor militari la sediul central al SRI, pentru a căuta se pare documente legate de activitatea lui Coldea din trecut, face parte dintr-un ansamblu ce include și scandalul duty-free-urilor, atunci să pricepeți că vom asista în perioada următoare la bubuieli fără precedent în jocurile de putere din ultima vreme.