Crin Antonescu, cel care este candidatul comun al Coaliției PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, a făcut sâmbătă seara un anunț surprinzător. Antonescu a spus că el consideră acordul prin care a fost desmenat reprezentantul Coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni SUSPENDAT, la fel fiind și calitatea lui de candidat, motivând că a fost lăsat singur.

„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, si calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a spus, sâmbătă seară, Antonescu, la un post TV.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, a mai spus fostul lider PNL.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea toate dificultăţile şi tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt”, a adăugat Crin Antonescu.

El a continuat spunând că a constatat că „cealaltă parte” a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere şi au luat acest angajament, nu au fost „suficient de împuterniciţi” sau „nu au avut toate acreditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord.

„Din acest motiv îl consider suspendat până când domeniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă eventual au alte opţiuni. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid să le facă şi poate după aceea să anunţăm, şi au spus nu, avem responsabilitatea şi calitatea ca lideri politici să angajăm aici acest lucru şi este urgent. Am înţeles urgenţa, am acceptat urgenţa, de asta s-a legat şi o discuţie privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidenţiale”, a explicat Antonescu.

Fostul lider liberal a adăugat, totodată, că la acel moment nu a fost stabilită o dată între ei, dar au acceptat ideea că alegerile „trebuie să aibă loc cât mai repede”. Acesta a spus că a acceptat propunerea celor patru lideri ai coaliţiei (PSD, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor) pentru că la momentul respectiv, în 22 decembrie, i s-a spus că „este urgent” să dea răspunsul: „Am acceptat şi urgenţa. Între timp, am constatat două lucruri care mă fac pe mine să consider acest acord suspendat şi, ca atare, şi calitatea mea de candidat suspendată, şi anume, nu avem încă o dată a alegerilor. Şi nu înţeleg de ce, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie 2024 Curtea Constituţională a decis anularea alegerilor şi implicit repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost publicată în Monitorul Oficial această decizie, deci de a doua zi, Guvernul în exerciţiu atunci ar fi trebuit să dea, după calculul de rigoare, numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidenţiale. Suntem în 4 ianuarie, alt an, 2025, nu avem încă, deşi s-au vehiculat nişte date, dar ele nu s-au concretizat, deşi între timp avem un nou guvern, chiar dacă poartă acelaşi nume. Au fost câteva şedinţe de guvern, s-a vorbit despre fixarea datei alegerilor şi totuşi nu avem o dată a alegerilor, ceea ce din punctul meu de vedere este greu de explicat, şi în orice caz destul de greu de acceptat, pentru opinia publică, acum vorbesc ca alegător”.

Liberalul a mai spus că, personal, a intrat încă de la început în „bătălia electorală, că şi-a asumat public calitatea de candidat că ştia foarte bine ce înseamnă asta, cu „tirul dezlănţuit din toate direcţiile” şi că ştie ce înseamnă să duci bătălii electorale, pentru că a mai făcut-o.

„Eu am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil ca după, iată, o săptămână, două, să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem, că noi o să avem nişte şedinţe. Şi atunci mesajul meu, ca să închid această paranteză, este următorul. Domnilor, pe unii vă cunosc de 30 de ani, ştiu că sunteţi oameni serioşi, şi pe Bolojan şi pe Kelemen, şi pe Pambuccian, despre domnul Ciolacu am toate motivele să cred că e un om serios, conduce cel mai mare partid din România şi e prim-ministru, cred că trebuie să vă mai gândiţi. Suspendăm acordul”, a spus Antonescu.

Acesta a mai spus că liderii Coaliţiei trebuie să se gândească bine, să-şi facă şedinţele, să facă „ce au de făcut” şi să stabiliească o dată a alegerilor cât mai repede.

„Dacă, cine ştie, vă menţineţi opţiunea pentru candidatura mea, ştiţi unde mă găsiţi, şi atunci o să mă gândesc şi eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată şi să dau un răspuns”, a mai declarat Antonescu.

„Eu aştept din partea lor, ca cetăţean, să se comporte responsabil şi să anunţe de îndată data alegerilor prezidenţiale, să dea toate informaţiile si explicaţiile în legătură cu ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor, să garanteze că în această ţară există democraţie şi să se hotărască, în cât timp doresc dânşii, care este candidatul lor la prezidentiale. Ştiu de unde să mă ia şi atunci o să le dau si eu un răspuns. Nu sunt un om vanitos, sunt doar orgolios atunci când vorbesc despre lucruri publice. Eu nu dau înapoi, răspunsul urmează să-l dea dânşii. Eu nu sunt forţă de muncă disponibilă la candidatură, n-am cerut nimănui candidatura Sunt amatori destui pe piaţă, slavă Domnului, deci au de unde găsi, nu e cazul meu!”, a conchis el.

Sursa: Newsinn