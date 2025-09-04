CSM informează că a sesizat Parchetul General, după ce în mediul online au fost identificate mai multe astfel de situaţii, dar şi mesaje private trimise către magistraţi.

Consiliul face o legătură între aceste cazuri şi iniţiativa legislativă, afirmând că factorul politic întreţine campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimare a corpului magistraţilor in privinta varstei de pensionare şi a salariilor judecatorilor.

CSM susţine ca doar 5 mii din cele 215 mii de pensii de serviciu aflate în plată sunt încasate de magistraţi, că s-au corectat anomaliile anterioare – astfel că pensiile nu mai depăşesc valoarea ultimului salariu net, iar informaţia potrivit căreia magistraţii se pensionează la 47-48 de ani ar fi falsă, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu.

Vă reamintim că reforma sistemului de pensii pentru amgistraţi face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul şi-a angajat luni răspunderea în Parlament.

