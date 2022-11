Miercuri seara, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea

„Din păcate se lucrează neprofesionist și necoordonat. La noi nu se discută cu toți europarlamentarii. Nu se spune care este poziția României, ce susținem. Fiecare suntem pe bucățica noastră. În alte state, când e o chestiune importantă, toți o susțin indiferent de partid. Sunt multe erori în MCV, dar nimeni nu a venit la Bruxelles să spună asta. Dacă nu vii, nu îți aperi intersul de țară te calcă în picioare. Acum nu ne mai vrea Suedia în Schengen. Câte vizite a făcut ministrul de Externe și unde? la vecini e vizită externă? când vine vorba de politica cu Serbia, Ungaria, e politică de vecinătate, nu externă.

Om vedea ce va fi și cu Schengen. Știu ce eforturi s-au făcut. Când am auzit de chestiunea cu Schengen am spus că vreau dosarul și am negociat. Ceilalți colegi au colaborat, efectiv toți am lucrat. Am votat în Parlamentul European rezoluția, marți. Joi ne-am trezit cu probleme cu Olanda și am întrebat dacă au rezolvat. Dacă au știut că nu au suținere de ce au pus pe agendă așa ceva. După votul din Parlamentul olandez am vorbit și mi-au spus că din partea română nu i-a contactat nimeni. Se putea face lobby înainte. Problema este cu Suedia, că s-a schimbat majoritatea politică și am vorbit cu un coleg care mi-a spus că se opune că sunt mafii ieșite la furat. I-am spus că nu are legătură”, a spus eurodeputatul Cristian Terheș.