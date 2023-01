Lintea este alimentul care conține fosfor, zinc, fier, magneziu și zinc. Regenerarea țesuturilor și formarea globulelor roșii țin foarte mult de proprietățile mineralelor care se găsesc în linte. Lintea este un aliment foarte sănătos care nu ar trebui să lipsească din alimentația curentă a nici unuia dintre noi. Lintea, și toate mâncărurile cu linte, sunt bogate în carbohidrați, fibre și proteine.

Lintea este însă interzisă persoanelor care suferă de boli ale rinichilor, sau de cei bolnavi de gută sau artrită deoarece are acid uric în componenţă.

Lintea se găsește în forme dintre cele mai diverse; există sortimente voluminoase și plate, dar și variante mici și rotunde. Mai jos sunt principalele tipuri de linte:

Linte verde – are gust ușor picant și fierbe lent; conține fibre, vitamina B8, proteine, fier și potasiu

Linte roșie – are o aromă asemănătoare nucilor și este folosită mai ales în supe și piureuri. Este ceva mai puțin rezistentă la fierbere, prin comparație cu alte sortimente. Beneficiul cel mai mare al lintei roșii este nu este nevoie să stea la muiat înainte de gătire

Linte maro – este una dintre cele mai folosite sortimente de linte datorită gustului specific între dulce și picant; fierbe repede, în 20-30 minute și este recomandată pentru supe

Linte neagră – conține puține grăsimi și reprezintă o sursă importantă de fier, fiind ideală pentru supe, garnituri și salate

Studiile recente au arătat, însă, că acești micronutrienți sunt esențiali funcționării normale a sistemului nervos. Combinația de fier, magneziu, zinc și complexului de B-uri, în special, conținut în linte susține concentrarea și ajută la formarea amintirilor.

Conform nutriţioniştilor, lintea are de 7 ori mai mult fier decât spanacul si de 3 ori mai mult calciu decât majoritatea cerealelor. O ceaşcă de linte fiartă are aproximativ 100 de calorii. Datorită timpului de fierbere redus, lintea este o excelentă alternativă la fasole, atât in componenţa preparatelor pasate, cât şi în supă, sau asociată cu orez şi legume.

Verde, roșie sau maro, lintea este un aliment sărac în calorii, bogat în fier, fibre și acid folic și poate reprezenta o alternativă la proteinele animale. Lintea se prepară ușor, cu sau fără inmuiere în apă, și poate reprezenta o alternativă la preparate clasice sau o schimbare alimentară bine-meritată pentru persoanele care țin dietă.