Un bărbat din Dâmbovița îl acuză pe manelist că nu a mers să cânte la nunta lui, deși făcuseră o înțelegere, și i-ar fi plătit chiar și 5.500 de euro. Cei doi nu aveau un contract semnat, motiv pentru care bărbatul care susține că a fost păgubit nu a putut merge în instanță, ci a trebuit să se adreseze poliției.

Manelistul a fost ridicat de polițiști și dus la Târgoviște pentru a fi audiat. El a fost pus sub acuzare în urma audierii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

„Regele” a făcut o postare pe rețelele sociale, în care și-a anunțat prietenii virtuali că se va ocupa personal de contractele la evenimente. Florin Salam i-a rugat pe admiratori să vorbească direct cu el atunci când vor să solicite serviciile lui.

„Mă voi ocupa personal de evenimente.De acum încolo, cei care aveți nevoie de serviciile mele, vorbiți cu mine personal, da? Cu contract, cu tot ce trebuie, ca la carte. Încă nu am apucat să facem un birou, unde se va ocupa soția mea personal și un staff de-al meu, din spate, cu agendă, cu tot. Toată lumea să fie mulțumită și liniștită.

A fost o perioadă de un an de zile, când nu am putut să cânt, am fost și eu ca orice om, nu sunt de fier, sunt din carne, te îmbolnăvești, poate nu ai chef să cânți o perioadă… Important este să treci de greul ăsta și să te învingi pe tine și să reiei ce știi tu să faci cel mai bine. Deci oameni buni, cei care aveți nevoie de serviciile mele, cu mine personal vorbiți, ca eu să-mi asum în fața dumneavoastră, contractual”, este mesajul transmis de Florin Salam, pe pagina sa de TikTok.

