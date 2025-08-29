Deficitul bugetului consolidat a urcat la 4,04% din Produsul Intern Brut (PIB) după primele şapte luni ale acestui an, de la 3,68% la finalul lunii iunie.

Potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanţelor, deficitul a ajuns la 76,44 miliarde de lei.

Anul trecut, deficitul bugetar era de 71,04 miliarde de lei în aceeaşi perioadă. Pocentual, acesa era tot 4,04% din PIB, menționează Agerpres.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele şapte luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 11,8%, față de perioada ianuarie-iulie 2024.

Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale s-au majorat cu 0,74 puncte procentuale.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 447,21 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creştere economică de 2,5% şi un deficit bugetar de 7% din PIB.