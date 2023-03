Dialog fulminant și dezvăluiri surprinzătoare despre culisele scandalului provocat de știrea falsă privind „arestarea” europarlamentarului Rareș Bogdan. Analistul politic Cozmin Gușă, realizatoarea Alexandra Păcuraru și invitații din „Clubul de gândire Gold FM” au încercat să afle, în direct, chiar de la protagonistul Rareș Bogdan, care sunt posibilele explicații ale acestui scandal.

Cozmin Gușă: Reamintesc că acest spațiu de libertate de la Realitatea Plus a deranjat tot timpul puterea. (…) Rareș a beneficiat și el de acest spațiu la Realitatea Plus, cert este că popularitatea lui ca realizator a fost folosită, iar apoi el a început să fie perpecut ca un pericol în partid.(…) În acest scandal contrafăcut s-a mizat pe faptul real că unul dintre cei arestați este într-o relație de prietenie cu Rareș, e vorba de Cristian Bălan, Îl știe pe Rareș de 7-8 ani, s-a speculat acest lucru pentru a fi băgat si el în acest malaxor al discreditării.

COMARONI: CÂND A SPUS CĂ PE AURESCU L-A SPUS STATUL, BOGDAN S-A REFERIT LA „STATUL PARALEL”

Rareș Bogdan: Le mulțumesc tuturor, si invitaților și proprietarilor Realitatea Plus că permit acest gen de abordări, că zi de zi vorbiți despre patriotism, despre naționalism, despre România. Cozmin Gușă o să zică „ți-am spus, ți-am spus”. Într-adevăr, mi-a spus așa: „vei fi folosit și dacă nu-ți faci o echipă, vei vedea că vor încerca să te împingă într-un con de umbră. Ce mă deranjează este că atunci când au văzut că nu reușesc (…) pentru că am continuat să lupt și să-mi adun tot mai mulți adepți, au încercat o altă formulă. Sunt și alți lideri PNL în aceeași postură, poate că eu sunt mai vocal, dar sunt și alții care se opun transformării PNL într-o masă de manevră amorfă. Se spera să aleg calea exilului, precum Crin Antonescu.

Bogdan Comaroni: Când a zis că pe Bogdan Aurescu l-a pus în funcție statul, Rareș Bogdan s-a referit la „statul paralel”, dar ca om politic nu putea să o spună direct. In al doilea rând Rareș deranjează și pentru că a luat poziție în chestiunea cu abuzul în serviciu, a spus că este o mizerie, că este scârbit. (…) Coldea, cel care dirijează statul parallel, are legături cu firmele sub acoperire ale SRI, multe dintre acestea au ca terți asociați și oameni politici, e o întreagă încrengătură, așa că prima reație ultrarapidă la atacul lui Rareș a fost să-l transforme în țintă.

GUȘĂ: E POSIBIL CA PRIN RAREȘ BOGDAN SĂ SE FI ÎNCERCAT UN ATAC LA IOHANNIS ȘI HELLVIG?

C. Gușa: Doi prieteni de-ai noștri pot fi martori că în supărarea mea, în 2019, am spus că mă tem că te vor aresta colegii tăi din PNL, dar nu înainte de a te folosi. Martorii sunt Octavian Hoandră și Maricel Păcuraru. Maricel a fost cel care mi-a amintit săptămâna trecută de acest episod, poate avea și el niște semnale.

C. Gușă: Rareș, te întreb dacă nu se poate interpreta acest atac la adresa ta, venit din presă, ca un atac direct la 2 dintre conducătorii statului român, care se știe că sunt în relații foarte apropiate cu tine, mă refer la Klaus Iohannis și Eduard Hellvig?

R.BOGDAN: AM GREȘIT CÂND M-AM LĂSAT CONVINS SĂ NU VORBESC ÎN SPAȚIUL PUBLIC DESPRE PROBLEMELE DIN PARTID

R. Bogdan: Eu știu un singur lucru, că PNL trebuie să rămână într-un parteneriat asumat cu șeful statului. Eu sper să nu fie așa, să nu fie o încercare de a rupe o punte între PNL și Iohannis sau o încercare de a dovedi că și la vârful PNL există lideri care nu sunt așa cum se prezintă în spațiul public.

Cred că la un moment dat s-a încercat „adormirea” mea, unele chestiuni am înțeles că trebuie să le păstrăm în interiorul partidului, dar chiar și așa, cu relativa mea retragere, tot s-a văzut că am rămas printre cei mai cunoscuți și mai populari politicieni din PNL. Consider că am greșit când m-am lăsat convins să păstrez problemele din partid în spatele ușilor închise, să nu vorbesc în spațiul public.

Sursa: Realitatea de Bucuresti