Elena Udrea zguduie scena politică în cel mai recent interviu acordat jurnalistei Anca Alexandrescu, în care vobește fără perdea despre modul în care au fost și încă se mai încearcă să fie folosiți politicienii de către Statul Paralel. Cum și-au dat mâna Serviciile cu Justiția pentru a scoate din joc oamenii nefolositori Sistemului, dar și cine sunt sforarii-șefi aflăm din dialogul pe care fostul ministru al Deazvoltării l-a avut, în exclusivitate, cu moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Anca Alexandrescu: Buna ziua! Ne revedem din nou aici. Va spun sincer ca pentru mine nu este placut sa vin aici la dvs. mi-as fi dorit sa avem acest dialog in alta parte. O sa mi atrag din nou critici dupa acest interviu, mi le-am asumat, asa cum mi le-am asumat si data trecuta. Si vis-a-vis de modul cum v-ati prezentat dvs la interviu. Si vreau sa va multumesc pentru ca ati tinut sa ne respectati si pe noi si pe telespectatori, au fost foarte multi care v-au criticat pentru ca ati venit proaspat vopsita, machiata, aranjata. Eu va spun sincer ca am apreciat lucrul asta si v-am aparat public si asa mi se pare normal pentru ca o femeie care se respecta, indiferent de conditiile pe care le are, trebuie sa se ingrijeasca. E o chestiune de respect, in primul rand fata de ea. V-au afectat aceste comentarii?

Elena Udrea: Va spun si eu buna ziua, ma bucur ca ne revedem, din pacate tot aici… Am sperat, au fost intre timp doua evenimente: o tragedie, moartea lui Rudel Obreja si…

Anca Alexandrescu: O sa discutam imediat si despre asta…

Elena Udrea: Chiar a fost o tragedie cumva pentru cei care stiau cat e de bolnav, luasera in calcul si situatia aceasta, ca s-ar putea intampla, si o sa discutam mai multe despre asta. Si doi, s-a intamplat ca dupa 8 luni… nu, sunt de un an arestata… Nici nu mai stiu, nu mai tin socoteala timpului, o cerere la Inalta Curte care ar fi fost, zic eu, si legal si corect sa fie admisa, mi s-a respins ca toate celelalte pe care le am facut, si speranta ar fi fost ca daca s-ar fi aprobat acea cerere in care solicitam Instantei Supreme sa constate abuzul de incalcare a deciziei CCR in cazul nostru, in Gala Bute, am fi putut vorbi in platou si nu la puscarie. Pentru ca nu s-a intamplat, ne intalnim din nou aici. Referitor la, vedeti dvs, aveti si persoane, probabil unele de buna credinta, multe cu siguranta postaci pe internet…

Anca Alexandrescu: Da, pentru ca deranjam.

Elena Udrea: Care vor sa omoare orice subiect care le afecteaza lor, sau celor pentru care ei posteaza la comanda pe internet, le afecteaza interesele, vor sa omoare orice subiect important cu comentarii: dar de ce era vopsita? Pai asta e o puscarie de femei, femei care au familii, copii, soti, parinti, vin sa le viziteze. Destul ca e o drama pentru familii sa aiba aici pe cineva, pentru un copil sa aiba aici mama, pentru parinti sa-si aiba aici copiii. Daca te mai si vede vai de tine, slabita, neingrijita, pentru ei e o liniste daca te vad totusi ca esti bine. Ca nu te duci nici sa plangi in fata lor, nici sa le spui daca ceva nu e bine pentru tine aici, nu te duci sa le spui, tocmai pentru a nu ii face sa sufere si mai tare.

Deci, totusi e uman, zic eu, si e si decent ca persoanele care stau in penitenciar sa se poata ingriji. Din acest punct de vedere, eu zic ca cei care au comentat, in afara de cei care or fi fost de buna credinta, cu siguranta cei mai multi sunt dintre cei care sunt deranjati de discutiile noastre si de alte lucruri pe care le faceti. Ca am vazut ca va comenteaza toate proiectele pe care le aveti.

Anca Alexandrescu: Absolut tot. Orice fac nu e bine, sunt multi care spun ca orice fac nu e bine. Dar noi mergem inainte pentru ca incep sa se vada efectele, asa usor cu pasi mici, dar se misca lucrurile.

Elena Udrea: Daca n-ati avea criticii astia, inseamna ca n-ar deranja pe nimeni.

Anca Alexandrescu: Data trecuta ati fi vrut sa vorbiti mai mult despre conditia din penitenciare si pentru ca a fost timpul scurt nu ati apucat. As incepe prin a va intreba cum vedeti ce i s-a intamplat lui Rudel Obreja? A fost arestat in acelasi dosar cu dv, eu am fost printre putinii care au iesit public si au cerut sa fie ajutat, sa poata iesi sa se trateze. M-a contactat sotia lui la rugamintea lui, vazuse emisiunile din penitenciar, apoi s-au alaturat mai multi jurnalisti, am reusit sa determinam sa-i se dea dreptul la sanatate. Pentru ca asa cum am spus de mai multe ori, chiar daca sunt criticata, atunci cand un om este condamnat nu i se ia nici dreptul la viata, nici dreptul la sanatate, daca a gresit plateste pentru ce a gresit, dar totusi trebuie sa avem dreptul sa ne tratam. Ulterior intamplarii nefericite de acum doua saptamani, eu am facut si un interviu cu Marian Iancu, care a stat in celula cu Rudel Obreja si care a povestit ce a patimit Rudel si cum i s-a refuzat dreptul de a merge la un medic specializat, n-a fost crezut ca are aceste dureri. Cum vedeti aceasta poveste? In permanenta Rudel Obreja a spus ca e o victima in acest dosar, victima colaterala, ca de fapt s-a dorit pedepsirea dvs. si a platit ca victima colaterala…

Elena Udrea: Fara indoiala ca este asa. El a spus inca din 2015 de cand a fost arestat o data cu mine si cu Tudor Breazu, celalalt personaj din dosar care nu a acceptat presiunile facute de procurori, sa confirme niste denunturi ale celor 3 care sunt in libertate si n-au patit nimic, desi ei sunt autorii faptelor, au recunoscut ca sunt autorii unor fapte din dosar, dar pentru niste denunturi facute sunt in libertate. Tudor Breazu si Obreja de la inceput au refuzat lucrurile acestea si au spus judecatorilor: <<Suntem presati de procurori sa facem denunturi impotriva Elenei Udrea si a lui Traian Basescu>>. Nu a contat pentru nimeni si asa au tinut-o oamenii acestia 8 ani de zile. Deci ei au avut cumva soarta mea, adica intr-un mod incredibil nimeni nu-si putea imagina ca o sa se respinga, doar in cazul Gala Bute nu se va tine cont de decizia CCR si ca vom ramane condamnati de un complet format din judecatori pusi cu mana in 2018.

Rudel Obreja probabil si din ce spune sotia lui, din ce a spus Tudor Breazu care a stat din nou cu el, la fiecare arestare din cele 3 – 2015, 2018 si acum, in 2022, Breazu a stat cu Rudel Obreja. Si mi-a scris, noi ne- am scris scrisori, acum Breazu e in libertate, a terminat, si a ispasit pedeapsa

Anca Alexandrescu: Ati vorbit cu el dupa ce a fost eliberat?

Elena Udrea: Sigur ca da, am vorbit cu el, o sa ma si viziteze, dar el mi-a scris scrisori de la inceput si imi spunea: nu e in regula cu Rudel, ceva nu e in regula. Daca pana acum era puternic, acum il simt psihic deprimat, e cazut, e total descurajat, se gandeste la copiii pe care i-a lasat. Era intr-o stare psihica foarte proasta de data aceasta, dupa care, ei au stat in carantina. Am fost cu dl. Iancu, a spus ca imediat ce a ajuns la Jilava se simtea deja rau. Da, pentru ca ei au stat 3 saptamani in carantina. Undeva la sfarsitul perioadei a inceput sa acuze aceste dureri si imi scria in scrisori: e ceva in neregula, ii este foarte rau si nici nu-l primesc la cabinet, nici nu-i dau nimic, nu-l duc la un doctor.

Si mi-a tot povestit lucrul asta pe parcursul a vreo 2 luni, ca se simte din ce in ce mai rau. Eu l-am vazut la termene cat de mult slabise, dar m-am gandit ca poate este…

Anca Alexandrescu: 11 kg si nimeni nu si a pus intrebari.

Elena Udrea: Da, pentru ca nu era o femeie care sa fie atat de afectata psihic incat sa nu mai manance, sa slabeasca. Totusi, era ditamai barbatul, era un sportiv, puternic, un caracter puternic. Faptul ca el slabise atat de mult nu putea fi pus doar pe seama, asa cum mi-a spus Tudor Breazu, cum i-a spus doctorul: <<Va prefaceti toti, v-a apucat pe toti sindromul puscariei, nu puteti dormi in pat de puscarie>>. Nu era cazul la Rudel Obreja. El nu ar fi mimat o durere. Transformarea lui fizica era de natura sa puna pe ganduri…

Anca Alexandrescu: El s-a stins vazand cu ochii, cam asta a fost imaginea.

Elena Udrea: Pur si simplu el a fost omorat prin faptul ca a intrat in puscarie in 7 aprilie anul trecut, cand nu trebuia sa intre. Sa ne gandim ca poate acest cancer ar fi debutat oricum, dar daca nu s-ar fi incalcat decizia CCR, s-ar fi tinut cont si la noi de aceasta decizie, s ar fi redeschis dosarul Gala Bute care e judecat in mod abuziv si ilegal, asta e partea de fond, acum vorbim de partea de constitutionalitate. Iar el ar fi sot in libertate, daca totusi in luna mai a anului trecut ar fi debutat cancerul, eu cred ca nu, dar daca se intampla el era in libertate, se putea trata oriunde si ar fi avut o sansa. Fiind in puscarie in mod abuziv, intamplandu-i se acolo acest comportamant nefiresc din partea doctorului penitenciarului.

Cum spunea dl Iancu: Pe toata lumea trimitea la doctor, pe el nu l-a dus 2 luni. Adica l-a dus pe la Rahova..

Anca Alexandrescu: Si il scotea in fiecare zi, il anunta ca pleaca la doctor si astepta…

Elena Udrea: Mi s-a rupt sufletul sa-mi imaginez cum l am vazut si eu imbracat in blugi si-n camasa alba cum venea la termenul de judecata, sa-mi imaginez cum statea si completa rebus o zi intreaga, sa astepte sa fie dus la doctor, cand ii era atat de rau. Crima impotriva lui e a statului roman, cineva trebuie sa si asume aceasta crima. De la modul in care a ajuns in penitenciar, la ce i s-a intamplat acolo, la nerespectarea drepturilor pe care le avea. Sa zicem ca ar fi fost si vinovat, domne” nu-l omori in puscarie. Plus ca fiind o personalitate din lumea sportului.. N-a contat nici asta.

Anca Alexandrescu: Ca a adus glorie Romaniei…

Elena Udrea: Ganditi-va ce se intampla cu oameni care n-au niciun nume.

Anca Alexandrescu: Asta am spus si eu sa stiti, in emisiuni. Despre Rudel s-a vorbi pentru ca il cunostea o tara intreaga. Sunt nenumarate cazuri care nu ajung la urechile noastre pentru ca nu sunt oameni cunoscuti, dar traiesc probabil aceeasi tragedie.

Elena Udrea: Foarte multe cazuri de persoane care mor in penitenciare, dar se mai intampla ceva, nu apuci sa mori, dar te imbolnavesti. Si mori dupa ce ai iesit. Cum a fost cazul lui Mencinicopschi care a murit in urma agravarilor pe care le avea in penitenciar. Daca aduci un om in varsta, starea lui de sanatate e deja afectata.

Anca Alexandrescu: Iancu a povestit in interviu despre judecatorul Mustata acelasi lucru. Ca a avut un regim bun, brusc, cu 2 luni inainte de a fi eliberat, propus, intr-o noapte a fost luat si nu s-a mai intors, au fost anuntati ca a murit. Domnia sa a zis: Mustata detinea niste informatii. Stia de toti judecatorii acoperiti, cum functioneaza lucrurile, cum sunt impartite dosarele.

Elena Udrea: Dansul a dat o declaratie, a spus: nu exista. Si juecatorul Moldovan, care a stat in puscarie, a iesit acum de curand. A dat o declaratie in care a spus ca nu exista repartizare aleatorie, e o minciuna. Dosarele se repartizeaza in functie de interes. Si va mai spun ceva, imi asum si sa mi dea cineva ocazia sa o demonstrez, daca cineva are curaj sa-mi ceara asta. Cu cat te ridici mai mult in ierarhia instantelor judecatoresti, cu atat exista mai putina justitie si dreptate. La Inalta Curte nu se mai face justitie. Acolo dosarele sunt in functie de persoana care e judecata. Daca la judecatorie mai gasesti justitie, la tribunal, la curtile de apel deja din ce in ce mai putin, la Inalta Curte…. conteaza cine esti in sensul negativ. Cine esti si ale cui interese se presupune ca deranjezi.

Anca Alexandrescu: Ma intorc la perioada cand lucrati cu Basescu, s-a spus ca ati deranjat sistemul. Am discutat cu mai multe persoane care stiu exact ce s-a intamplat, mi-au confirmat ca de asta ati deranjat sistemul, pentru ca dvs veneati si spuneati un alt adevar. De la un anumit moment Basescu ati spus ca nu v-a mai ascultat. De ce nu l-a schimbat pe Florian Coldea Basescu atunci cand a avut sansa sa o faca?

Elena Udrea: N-a mai putut. Nu mai avea puterea, va spun ce se va intampla si cu Iohannis, sa speram ca are suficienta inteligenta cat sa invete din experienta de dinainte. Era prea tarziu, nu te mai asculta nimeni. N-a mai vrut Maior. Basescu nu putea sa-l schimbe singur. A fost acolo o disputa constitutionala daca presedintele care l-a propus pe Coldea poate sa-l revoce. Opiniile, deja Statul Paralel era peste tot, preluase CCR ICCJ. Spunea ce trebuia. Era pe finalul mandatului lui Basescu, cine mai asculta ce spune Basescu?! I s-a spus ca nu are posibilitate sa il revoce si ca doar propunerea o face presedintele, revocarea de Maior. Presedintele a vrut sa mearga in Parlament sa-i revoce pe amandoi. Era prea tarziu, la guvernare nu mai era PDL. Majoritatea din parlament era PSD-PNL. Cine-i mai trecea lui Basescu revocarea lui Maior si a lui Coldea?

Anca Alexandrescu: Pai PSD-PNL au castig alegerile prin lupta impotriva sistemului…

Elena Udrea: In 2012 era lupta impotriva lui Basescu, nu a sistemului.

Anca Alexandrescu: Ponta nu zicea ca e impotriva sistemului?

Elena Udrea: Impotriva sistemului adica a lui Traian Basescu pentru ca sistemul statului paralel era bine. Ponta e finul lui Maior, deci era… sa fiu cinstita sa spun ca nu era agreat de Florian Coldea care avea alte planuri pentru presedintia Romaniei nu-l agrea pe….

Anca Alexandrescu: Pe cine avea in plan?

Elena Udrea: Eu cred ca ei au cautat. Parerea mea e ca in 2013 cand… ma intorc, pornesc de la o intrebare sau un comentariu vazut la tv: las-o pe Udrea, isi merita soarta pentru ca si ea facea parte din Statul Paralel. Nu. Din Statul Paralel n-au facut parte politicieni. Statul Paralel s-a raportat la politicieni in 2 feluri: i-a folosit, s-a folosit de ei.

Anca Alexandrescu: I-a si creat pe unii.

Elena Udrea: Poate politicienii dupa 2015, da.. dupa 2015 partide create artificial, crescute pe Facebook, care n-au intrat in contact cu cetateanul niciodata, Nu stii cine e, si lideri artificial crescuti pe Facebook, nu zic ca n-or fi competenti unii.

Anca Alexandrescu: Va referiti la cineva?

Elena Udrea: Ma refer la cei de la USR, poate nu toti, planul a fost o creatie a Statului Paralel. Clar. USR da. Ulterior au mai fost incercari, M10, de care am vorbit. Partidul facut de Monica Macovei avea tinta sa ia din votul PMP-ului. A esuat pentru ca si-a ales un lider necarismatic. Daca e cineva mai cu o opinie mai defavorabila decat era impotriva mea, aduceti-va aminte prin ce am trecut eu, poze publicate, sot arestat cu 2 saptamani inainte. Era Monica Macovei, ca dovada ca nu a reusit. Ei s-au luptat ca Macovei sa ia un scor mai mare decat mine la prezidentiale tocmai sa se arate ca urmasa politica a lui Basescu ar fi Macovei.

Ea n-a luat voturi si pe mine m-au arestat. Urmasi politici n-au mai fost. Din Statul Paralel n-au facut parte politicieni, ei fie au slugarit Statul Paralel de frica, pentru a se folosi de oportunitati, functii, fie au fost executati cum sunt eu. Eu sunt capul listei celor executati. Daca ma uit pe lista, e scurta. Restul au scapat pe parcurs.

Anca Alexandrescu: Au ajuns la mine niste documente din niste dosare. Am facut dosarul Microsoft. Cand am tras linie am aratat ca in afara de dvs. si Cocos cam toti au fost.. Gabriel Sandu mai era si el.

Elena Udrea: El a picat doar pentru ca era…

Anca Alexandrescu: Dl Blaga, am fost acolo, existau niste explicatii clare, ca banii, a stiut clar dl. Blaga ca au ajuns la partid. Blaga a fost prins si cu banii in portbagaj, e europarlamentar. Videanu e cu dvs. in dosare. A fost in dosarul ANRP. Bica condamnata, Videanu achitat in toate dosarele. Boc apare ca luand decizii, e chemat martor, nu are niciun dosar. Se aude ca acesti oameni din vechiul PDL vor sa puna mana pe o parte din PNL. Acesti oameni ce stele au avut?

Elena Udrea: Au facut pasul potrivit la momentul potrivit. Au trecut din apropierea fata de Basescu, toti erau PDL. Eu am venit mai tarziu ca-s mai mica ca varsta, au facut pasul, in 2014 cand PMP, sa nu uitam ca a batut din toate orasele din Romania. Noi, in 3 luni, am batut si PNL si PDL. Ca urmare ca partidul cu 3 luni de existenta. Dupa ce eu si 16 parlamentari am plecat din PDL in PMP, acest partid in 3 luni, la europarlamentare, a luat 6,54 per total, dar n-am castigat in rural, dar in urban am batut si PNL si PDL, inclusiv la Bucuresti. Ca urmare, proiectul Statului Paralel era ca PDL sa fuzioneze cu PNL si toata lume a facut miscarea. Cei care au plecat de langa Basescu au scapat. Cei care au ramas acolo… Gheorghe Stefan…

