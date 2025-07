Elena Udrea va fi eliberată condiționat, a decis Judecătoria Ploiești. Decizia nu este însă definitivă ȘI EXECUTORIE, putând fi atacată cu un recurs. Pe de altă parte, surse Realitatea Plus au indicat faptul că este posibil ca DNA să nu mai conteste decizia instanței.

Soluționare – admite cererea

În temeiul art. 587 Cod procedurã penalã, cu aplicarea art. 59 din Codul penal din 1969 si art. 5 Cod penal, admite cererea de liberare conditionatã formulatã de persoana condamnatã Udrea Elena Gabriela, .•….. Dispune liberarea conditionata a persoanei condamnate Udrea Elena Gabriela, in prezent detinută in Penitenciarul de Femei Ploiesti – Târgsorul Nou, din executarea pedepsei de 6 ani inchisoare aplicatã prin sentin?a penală nr. 116/27.05.2025 a Tribunalului Prahova, Mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 130/17.06.2025 emis de Tribunalul Prahova, dacă nu este arestată in altă cauzã. Se atrage atentia asupra dispozitiilor art. 61 din Codul penal din 1969 privind efectele liberärii conditionate, respectiv cu privire la faptul că pedeapsa se consideră executată dacă in intervalul de timp de la liberare si pânã la implinirea duratei pedepsei, 28.08.2027, persoana condamnată nu a sävârsit din nou o infractiune, precum si la consecintele la care se expune dacã comite din nou o infractiune in acest termen. In temeiul 275 alin. (3) Cod procedură penalã, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare, in temeiul art. 587 alin. (3) Cod procedură penală. Pronuntată astăzi, 01.07.2025, prin punerea soluției la dispoziția persoanei condamnate și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței.

Elena Udrea execută, la Penitenciarul pentru femei de la Târgşorul Nou, din judeţul Prahova, pedeapsa de şase ani pe care a primit-o în dosarul de corupţie în care a fost judecată, dosar cunoscut publicului sub denumirea Dosarul „Gala Bute”.

Duminică, fostul ministru a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Ploiești și operat. Marți, medicii au transmis că starea sa de sănătate evoluează pozitiv, dar că va mai rămâne internată.

Informații noi despre starea de sănătate a ELENEI UDREA. Cum se simte în ziua în care ar urma să afle dacă va fi eliberată?

Anterior, Comisia din penitenciar a avizat favorabil cererea de eliberare condiționată depusă de Elena Udrea, iar Judecătoria Ploiești trebuia să se pronunțe în acest caz pe 1 iulie. La ultima sa apariție în fața instanței, fostul ministru a izbucnit în lacrimi, susținând că a plătit „înmiit” pentru faptele din dosarul Gala Bute și că are dreptul să se întoarcă acasă, alături de copilul ei.