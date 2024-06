Primarul Emil Boc (PNL) a câștigat un nou mandat la Primăria Cluj cu 46%, iar independentul Sabin Sărmaș s-a situat pe locul doi cu 32% din voturi, anunță publicația locală Actual de Cluj.

Boc a pierdut aproape 30 de procente de la alegerile din 2020, atunci a câștigat primăria cu 75%, mai notează publicația.

De asemenea, președintele în funcție al Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe a câștigat un nou mandat cu un scor de peste 41%, conform datelor transmise de partide, citate de Actual de Cluj.

La Consiliul Județean PNL are un procent de 37%, mult sub așteptările liderilor PNL care mizau pe o majoritate de peste 50%. PSD a obținut peste 18%, ADU (USR) 22%, iar AUR 17%. La nivelul municipiului Cluj Napoca (Consiliul Local), PNL are un procent de 38%, UDMR 16%, iar PSD 13%

Datele sunt estimative după numărarea a circa 80 % din secțiile de votare.