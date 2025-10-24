România are, începând cu 20 octombrie 2025, o nouă escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO. Escadrila 48 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii a fost certificată pentru aceste misiuni esențiale destinate apărării spațiului aerian național.

Acțiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian al României și consolidarea apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Certificarea celei de-a doua escadrile de F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de pregătire și interoperabilitate al Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea României de a contribui activ la sistemul comun de apărare aeriană al NATO.

În prezent, pe teritoriul României se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO. Pe lângă Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, Escadrila 57 de la Fetești își continuă activitatea, iar la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu un detașament al Forțelor Aeriene Germane operează cinci aeronave Eurofighter Typhoon.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aceste misiuni reflectă angajamentul ferm al României față de securitatea colectivă și contribuția sa la apărarea spațiului aerian al Alianței.