FC Universitatea Cluj l-a prezentat într-o conferință de presă organizată joi, 25 august, pe noul antrenor al echipei, Eugen Neagoe. Tehnicianul a vorbit printre altele despre ce l-a determinat să aleagă proiectul nostru, ce obiective are pe termen scurt și mediu, dar și cum vede următorul adversar din campionat, pe FC Voluntari.

Pentru început, Neagoe a ținut să îl felicite pe Erik Lincar pentru tot ce a realizat alături de ”U”:

„Aș vrea să-l felicit pe Erik Lincar pentru toată munca pe care a depus-o aici. Știu că nu este ușor. A reușit o performanță foarte frumoasă pentru Universitatea Cluj și cred eu pentru tot Ardealul. ”U” Cluj este una dintre cele mai importante echipe din România, cu suporteri foarte mulți și foarte pătimași. Trebuie să-i mulțumim că a reușit să aducă echipa în prima ligă.”

Nu toți fotbaliștii din lot vor fi la prima interacțiune cu noul antrenor al Universității Cluj, acesta punctând și un aspect important pe care trebuie să-l aibă în vedere băieții:

„În acest moment trebuie să schimbăm jocul, asta e clar, să avem altă atitudine și să fim mai agresivi. Băieții trebuie să aibă mai multă încredere în ei. Sunt jucători care au confirmat și au jucat foarte multe partide în prima ligă, mulți dintre ei. Avem jucători care au fost și la echipa națională. Important este să-și recapete încrederea, din partea mea au toată susținerea, i-am asigurat de acest lucru. Cu unii dintre ei am lucrat anterior și mă refer aici la Chipciu, Filip, Romario Pires sau Boiciuc, care mă cunosc și știu foarte bine că putem să reușim lucruri frumoase.

Mă cunoașteți și totdeauna am fost sincer, sper ca toți suporterii lui ”U” să fie mândri de această echipă, dar să fie convinși că nimeni nu ar putea să promită că începând din momentul acesta vom câștiga toate jocurile. Vor fi și perioade frumoase, cu siguranță, dar nu pot schimba toate lucrurile de pe azi pe mâine. Mi-aș dori ca mâine (n.r. 26 august, în deplasarea de la Voluntari) să câștigăm cele 3 puncte, le-am spus și băieților. Știu că nu va fi ușor. Întâlnim o echipă foarte bine organizată, cu jucători foarte experimentați, de echipe naționale, dar sincer nu am nicio teamă. Am jucat de multe ori împotriva Voluntariului și au un antrenor bun, dar și noi trebuie să dovedim că merităm să rămânem în prima ligă și promit că o să îndeplinim acest obiectiv.”

Sursa: Realitatea de Cluj