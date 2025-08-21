Sir Alex Ferguson a antrenat-o pe Aberdeen între 1978 și 1986, perioadă în care clubul scoțian a câștigat 11 trofee: trei titluri de campioană, patru Cupe ale Scoției, o Cupă a Ligii Scoției, Cupa Drybrough, Cupa Cupelor și Supercupa Europei, ultimele două în 1983.

Parcursul din Cupa Cupelor a uimit întreaga Europă. Aberdeen a învins-o pe Bayern Munchen în sferturi, iar în finală a câștigat împotriva unui alt colos, Real Madrid, scor 2-1.

Oficialii clubului scoțian nu au uitat performanțele uriașe obținute de Sir Alex Ferguson în anii ’70-’80. Și, în semn de mulțumire i-au ridicat o statuie la Pittodrie Stadium în Aberdeen.

Statuia a fost dezvelită chiar de managerul scoțian pe 25 februarie 2022. Sculptura, realizată de Andy Edwards, se află în afara tribunei Richard Donald și este prima dintr-o serie de statui care onorează legende ale clubului Aberdeen.

Statuia îl înfățișează pe Sir Alex Ferguson celebrând titlul de campion al Scoției câștigat de Aberdeen în 1980, la Easter Road. Evenimentul de dezvelire a fost unul emoționant, la care au participat și foști mari jucători ai clubului, precum Willie Miller, Gordon Strachan și Neil Simpson.

„Este o onoare fantastică și trebuie să reflectați viața mea în acest fel, deoarece ceea ce am realizat aici la Aberdeen a fost aproape un miracol. Când încerci să instalezi un întrerupător, dacă nu pui firele la locul potrivit, nu va funcționa. Am avut materialul potrivit. Jucătorii aveau nevoie numai de a le insufla direcția potrivită și în final am reușit împreună.

A fost o perioadă absolut strălucitoare pentru mine. Unii oameni vor să meargă în vacanțe pe Lună, alții vor să meargă în parcul local. Jucătorii mei au vrut să meargă pe Lună, au avut dorința să fie din ce în ce mai buni. Asta m-a motivat să lucrez cu ei. Și alte cluburi au vrut să câștige trofee, dar noi am vrut să le câștigăm mai mult decât ei. Dorința de a câștiga mai mult decât alții este ceea ce te va duce acolo. A fost o perioadă fantastică. Sunt extrem de mândru că am stat opt ​​ani și jumătate aici”, a spus Sir Alex Ferguson.

După rezultatele obținute la Aberdeen, Sir Alex Ferguson a plecat la Manchester United. Iar restul este istorie…

Ajuns la 83 de ani, venerabilul tehnician scoțian are un sfat pentru tinerii jucători de astăzi.

„Am pierdut nouă finale la Aberdeen și Manchester United. Nouă finale. Și știi ce înseamnă asta? A doua zi dimineață eram un manager mai bun. Trebuie să gestionezi înfrângerea în mod corect. Ca să fii câștigător, trebuie să accepți că înfrângerea face parte din viața ta, dar poți corecta asta chiar a doua zi. Așa că toți jucătorii tineri, trebuie să gestioneze înfrângerea în mod corect și trebuie să se asigure că vor fi câștigători a doua zi. Am făcut asta și am câștigat 32 de finale”, a declarat Sir Alex Ferguson.

Aberdeen – FCSB se joacă de la 21:45.

Sursa: Radio România Actualități