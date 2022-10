Expertul în energie Dian Popescu a dezvăluit, în exclusivitate, la Culisele statului paralel

„Aruncăm traderii din Europa afară din țară, dar aducem gazele cu compania rusească.

Să vedem cu cine vor înlocui traderii cu legea pe care au dat-o… Se fac niște înlocuiri de traderi pe piața din România. O sa vedeti că am scăzut producția economică, iar consumul de gaze cu 63 la sută din economie, nu de la populație”, a anunțat expertul în energie Dian Popescu, joi seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„O să vedem cum toate gazele din România pleacă. Deja pleacă. O să vedeți cine a înmagazinat. Sunt mai multe jocuri. Ieșirea din depozitele subterane către Ungaria, Germania…

La iarnă o să fie prăbușită, nu avem consum, avem un tranzit Turk Stream, și gazele vor merge către și pentru ajutorul Germaniei, Austriei”, a avertizat Dian Popescu.

Analistul politic Dorin Iacob: „Am întâlnit, am cunoscut, am discutat cu foarte multă lume din sistemul ce ține de Ministerul Energiei. Toată lumea validează, cunoaște, observă aceste neajunsuri, rătăciri, inadvertențe, minciuni, lucruri nejuste care se fac in politica energetica a țării prin ministrul Virgil Popescu si minister. Nu pot să înțeleg rezistența de a ocroti pe acest domn și această politică, las deoparte efectele politicii respective, care sunt proaste pentru populație și economie. Nu, nimeni nu spune ca acest om face bine ce face. Pentru că trăim într-o realitate ce se leagă strict de ministrul Virgil Popescu, din punct de vedere al politicii energetice, și de un mare mister: Cine, ce și cum îl ține în brațe pe dl Virgil Popescu? Cum de România nu-l poate pune deoparte pe dl Virgil Popescu? Și atunci cine e statul român, cu toate instituțiile lui?”.

Pe de altă parte, expertul în energie Dian Popescu a vorbit și despre ce se ascunde în spatele amânării listării la Bursă a Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie .

„Fondul Proprietatea este un fond care trebuie să câștige mulți bani, și Hidroelectrica este o perlă.

A fost o decizie politică, le este frică să mai privatizeze Hirdroelectrica, eu mă bucur că nu o listează. Sper să-l dea la o parte pe Virgil Popescu, au și 15 milioane PNRR… Statul să-și facă mixul energetic singur, Franta are, Norvegia are gazele de stat”, a explicat Dian Popescu.

„Am pus Hidroelectrica să dea și Moldovei, foarte bine. Dar acum altă ipocrizie: la moldoveni dăm cu 450 de lei, iar la români dăm cu 1.000 de lei. Dăm 100 de MW în Moldova, cu 450 de lei, contractul cu 450 de lei, românilor cu 1.000. E foarte bine că le dăm, nu spun nu, dar să le dăm și românilor”, a mai spus Dian Popescu.

„Listarea la bursa ar fi scos Hidroelectrica din mixul energetic, ce se produce pe cărbune, Nuclearelectrica, si atunci dacă era cotata la bursa, ne trezeam cu Hidroelectrica cotata si impingea sa vânda energie pe unde voia ea. Hidroelectrica dispărea din controlul românilor”, a declarat analistul politic Dorin Iacob.

„Listarea nu se poate face fara aprobarea guvernului. FP ia indiscutabil dividendele. Dividendele s-au luat, au luat și statul,și FP, in luna august”, a mai precizat Dian Popescu.

Fondul Proprietatea a anunțat că listarea Hidroelectrica va avea loc în martie-aprilie 2023 și a transmis că oferta inițială planificată de FP pentru Hidroelectrica ar putea fi mai mică decât era prevăzut inițial, dacă Guvernul se va opune listării duale București-Londra, și nu va fi efectuată până în luna martie sau aprilie a anului viitor. FP deţine un pachet de 19,94% din totalul acţiunilor Hidroelectrica, cel mai mare producător local de energie electrică şi cea mai profitabilă companie din portofoliul statului român. Pachetul este evaluat la 12,5 mld. lei (2,5 mld. euro) în portofoliul FP. Statul român, prin Ministerul Energiei, controlează celelalte acțiuni Hidroelectrica.

Franklin Templeton International, administratorul Fondului Proprietatea, a anunțat că planurile de listare a 15% până la 20% din Hidroelectrica, care ar rezulta într-o evaluare de maximum 12,56 mld. lei pentru producătorul de energie, adică o valoare totală a companiei de circa 62,8 miliarde lei, ar putea fi actualizate în jos dacă guvernul român continuă să se împotrivească unei listări duale la Bucureşti şi Londra, relatează Reuters.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din ţară, a raportat un profit net de 2,63 miliarde lei în primul semestru, în creştere cu 56,3%, în timp ce veniturile au urcat cu 47,7%, la 4,73 miliarde lei. Datele apar in raportul semestrial publicat la sfârșitul lunii august al Fondului Proprietatea, acţionar minoritar Hidroelectrica.