Noua tulpină COVID-19 este cu 50% mai infecțioasă pentru toate grupele de vârstă, inclusiv pentru copii. Este semnalul de alarmă tras de experți la Realitatea PLUS.

Aceștia au avertizat că va crește și numărul de cazuri cu simptome grave.

„Aceasta noua tulpina este cu pana la 50% mai infectioasa decat tulpinile celalalte care circula prin populatie. Ceea ce inseamna ca se transmite semnificativ mai usor. O tulpina mai infectioasa inseamna automat cresterea numarului de cazuri cu simptome severe. In perioada sarbatorilor, abordarea autoritatilor a fost relaxata, ceea ce nu a fost o idee buna, si cred ca, in urmatoarea saptamana, deja vom incepe sa vedem, daca se va mentine numarul de teste, o crestere a numarului de cazuri. Ceea ce va pune presiune in continuare”, a declarat, la Realitatea PLUS, Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala