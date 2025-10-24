La fix o săptămână de la tragedia din cartierul bucureștean Rahova, în urma căreia trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți, iar aproape 400 au rămas pe drumuri, statul încă nu s-a hotărât dacă să oamenii rămân proprietari pe casele lor, ori devin chiriași la stat.

Contraziceri între primarul interimar al Capitalei și reprezentanții Guvernului după explozia devastatoare din cartierul Rahova. În timp ce Stelian Bujduveanu anunță că oamenii rămași pe drumuri vor deveni proprietari după reconstruirea blocului, Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Executivului, susține că apartamentele vor intra în proprietatea statului.

„În urma discuțiilor cu Ministrul Dezvoltării, cu primul ministru Hotărârea de Guvern va cuprinde opțiunea ca primăria să reconstruiască imobilul printr-un program nou realizat de Primăria Capitalei, Program de Reconstrucție in caz de Calamități, in caz de asemenea tragedii care afectează o întreagă comunitate”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

În schimb, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan susține exact contrariul: oamenii năpăstuiți vor deveni chiriași pe viață. Dogioiu a subliniat că nu există un cadru legal clar care să permită statului român să reconstruiască un bloc demolat și ulterior să ofere proprietarilor cheile.

”Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu.

„Nu există cadru juridic”

Ea a mai explicat că, în ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadrul juridic.

”Ceea ce statul poate să facă şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă, este să achite costul acestor apartamente, sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor, sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare. Toate aceste elemente pe care eu vi le dau sunt doar ca titlu de ipoteză, sunt în analiză în acest moment”, a arătat aceasta. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai afirmat că deocamdată nici analiza tehnică nu s-a încheiat şi nu ştim ce o să se întâmpe cu blocul.

”Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat. Şi de aici, o seamă de probleme juridice, pe care vi le-am expus”, a arătat Dogioiu, precizând că statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor.