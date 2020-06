La sfârșitul acestei săptămâni, festivalul Jazz in the Park ar fi trebuit să bifeze cea de-a opta ediție în Parcul Central din Cluj, alături de unele dintre cele mai relevante nume din istoria curentă a muzicii: Kamasi Washington, Anna Calvi, Cecile McLorin Salvant sau Omar Sosa.

Cum însă situația epidemiologică a deviat cursul normal al evenimentelor și această a opta ediție a fost amânată pe anul viitor, organizatorii au decis să ofere comunității un mod de a celebra festivalul care a făcut parte din viața orașului șapte ani la rând.

Astfel, între 25 și 28 iunie, Jazz in the Park propune A walk down memory lane, o plimbare în Parcul Central printre imaginile și poveștile care redau parcursul festivalului în primii lui șapte ani de existență. A walk down memory lane este un gest de prietenie și un omagiu adus ideii de sprijin reciproc, de solidaritate și înțelegere între comunitate și echipa Jazz in the Park.

’’Ne-am dorit tare să marcăm într-un fel cele patru zile care trebuiau să fie cele mai bune din istoria festivalului, dar să asigurăm în același timp sănătatea cetățenilor, care este prioritară pentru noi. Am ajuns la acest compromis, de a face o expoziție în casa noastră, Parcul Central. A fost emoțional pentru noi să o pregătim, fiindcă am retrăit sute de momente frumoase și sunt convins că va fi emoțional și pentru comunitate. Probabil vom mai avea niște momente anul acesta în care ne vom întâlni cu publicul nostru din nou, dar, până vin acestea, să ne bucurăm de expoziție împreună!’’, spune Alin Vaida, directorul și fondatorul festivalului Jazz in the Park.

Cei care ajung în parc vor putea admira fotografiile expuse de-a lungul aleii principale și din zona clădirii Casino și vor avea ocazia să afle informații și povești savuroase din culisele festivalului, precum și provocările sau surprizele de care au avut parte în timp membrii echipei organizatoare. Lucrările, care aparțin atât fotografilor care au colaborat cu festivalul de-a lungul anilor, cât și publicului, dezvăluie o serie de amintiri și momente prețioase care au marcat puternic evoluția acestuia, de la primul concert care a schimbat definitiv dinamica Parcului Central și până la acordarea premiului Europe’s Best Small Festival, pe care Jazz in the Park l-a primit anul trecut.