Președintele PSD – Marcel Ciolacu a avut o întâlnire cu vicepreședintele Comisiei Europene – Frans Timmermans în cadrul căreia a obținut promisiunea că fermierii români vor primi un ajutor financiar echitabil din partea Comisiei Europene.

„Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuției pe care am avut-o astăzi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans.

De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans pentru sprijinul puternic al socialiștilor europeni în ceea ce privește aderarea României la Schengen și mă bucur să constat că această susținere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene.

În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR și va continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România”, a transmis Marcel Ciolacu.