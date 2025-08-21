Brașovul intră, în toamna acestui an, oficial, în istoria celui mai mare și mai renumit festival al berii din lume.

Pentru prima dată, celebrul Oktoberfest bavarez ajunge în România!

Festivalul original din München va avea loc între 18 septembrie și 5 octombrie 2025, în Parcul Tractorul, și este organizat cu sprijinul Primăriei Brașov.

Anual, milioane de vizitatori sărbătoresc Oktoberfest în marile orașe ale lumii, cu voie bună și bere proaspătă, alături de specialități culinare bavareze și, de această dată, și românești.

Atmosfera este completată de concerte live, artiști populari bavarezi și trupe consacrate, precum și de demonstrații de dans care vor transforma festivalul într-o experiență autentică, de neuitat, pentru toate vârstele.

Programul include și concursuri interactive, parade spectaculoase, costume tradiționale și numeroase surprize pregătite pentru public, potrivit RADIO ROMÂNIA BRAŞOV FM.