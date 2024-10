Deputatul PNL Florin Roman îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, că „are memorie scurtă”, atunci când spune că nu a intervenit niciodată pentru nimeni, inclusiv pentru membrii familiei sale. „Data viitoare când îl vedem pe Ciolacu jurându-și integritatea în fața națiunii, să ne amintim: pentru el, meritul nu e altceva decât o chestiune de relații, prieteni și combinații”, a declarat liberaul, precizând că Ciolacu este „un politician „nepărtinitor”, dar cu un trecut plin de „aranjamente” și „favoruri” de familie.

După achitare, Zgonea n-a fost lăsat de izbeliște. Ca orice „erou” pesedist, a fost răsplătit pentru loialitate cu un post de președinte la ANCOM.

Așa că, data viitoare când îl vedem pe Ciolacu jurându-și integritatea în fața națiunii, să ne amintim: pentru el, meritul nu e altceva decât o chestiune de relații, prieteni și combinații. Un politician „nepărtinitor”, dar cu un trecut plin de „aranjamente” și „favoruri” de familie”, a transmis Florin Roman într-un mesaj postat, joi, pe Facebook.

Reacția lui Florin Roman vine după ce Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri seara, că el nu a intervenit niciodată pentru rudele sale de când se află în funcția publică pe care o ocupă.

„Nu a furat nepotul meu, nu a beneficiat de nimic de la mine poate de experienta mea stand cu mine la pescuit sau in concedii. Nu a facut nimic imoral. Nu e milionar, n-are niciun milion de euro. are un copil mic, are o casa la Buzau pe care o plateste in rate. N-are apartament in Bucuresti. Are o masina de la companie. E un om normal, cu adevarat. Nu e angajat la stat. Domnul Ciuca, care a fost toata viata lui angajat la stat, scoate aceste stiri. Dansul, care a fost slujbas la statul roman – am vazut aceste acuzatii din partea PNL. Culmea, nepotul meu ar trebui sa fie presedintele PNL”, a spus Ciolacu după ce PNL a susținut în repetate rânduri că premierul ar fi intervenit pentru a-i asigura tânărului anumite avantaje în afaceri.