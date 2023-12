Este scandal uriaș în sănătate după ce ministrul Sănătății l-a propus la șefia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe Cristian Georgică Celea, fost general SRI. CNAS este una dintre cele mai importante instituții din sănătate și gestionează un buget uriaș, plățile către programele naționale, dar și către medici și spitale. Cristian Celea are și o avere uriașă: 23 de terenuri, două case, trei apartamente și mai multe mașini.

Propunerea pentru funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este Cristian Georgică Celea, fost general SRI și fost manager al Spitalului SRI „Agrippa Ionescu”, potrivit Realitatea PLUS. Acesta este în prezent membru în Consiliul de Administrație al CNAS și a mai condus instituția în trecut.

Viitorul președinte al CNAS are de gestionat un buget de 54 de miliarde de lei, cât este în acest an, potrivit Realitatea PLUS.

Deși bugetul crește de al un an la altul, CNAS se confruntă cu multe probleme, pentru că în ultima perioadă mai multe spitale, precum și medicii de familie nu și-au primit banii, mai relatează Realitatea PLUS.

Numirea la CNAS urmează să fie făcută de premierul Marcel Ciolacu, după demisia de onoare a lui Andrei Baciu, înainte de a merge la DNA să dea explicații în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID din timpul pandemiei. Până la numirea lui Celea la conducerea instituției, interimatul este asigurat de vicepreședintele CNAS – Corina-Cătălina Lițu.

Generalul în rezervă Cristian Celea a fost numit, în luna ianuarie 2023, în Consiliul de Administraţie al CNAS, relatează Realitatea PLUS.

Celea a fost șef al CNAS între 2003 și 2005, numimt fiind de Adrian Năstase. În momentul detașării la CNAS, avea experiență de 10 ani la SRI, unde a fost și comandant al Spitalului SRI Agrippa Ionescu. În martie 2006, Celea a fost trecut în rezervă de fostul președinte Traian Băsescu.

Acesta are o avere uriașă. Potrivit declarației de avere din iunie 2023, publicată pe site-ul CNAS, generalul în rezervă deține numeroase proprietăți. Are 23 de terenuri, inclusiv agricole și forestiere, în 4 județe și municipiul București, care însumează peste 100.000 de metri pătrați, are două case în Argeș și 3 apartamente în Capitală. Acesta deține și 5 autoturisme, dintre care două de epocă, un scuter, trei șalupe și o remorcă.

Celea are și o pensie de aproximativ 45.000 de euro pe an și 30.000 de euro în bijuterii și obiecte de artă și bani în mai multe conturi.

Potrivit Realitatea PLUS, Cristian Georgică Celea a precizat că 18 terenuri și 4 imobile sunt moștenite „de la defuncții mei părinți”, iar despre restul de 5 terenuri a precizat că au fost cumpărate în decurs de 17 ani pentru că și-a permis din punct de vedere financiar.

„Din cele 23 de terenuri în 4 județe, (…) un număr de 18 terenuri le-am dobândit prin moștenire de pe urma defuncților mei părinți. Restul de 5 terenuri au fost achiziționate în anii 2004, 2007, 2016 și 2021, în această perioadă de 17 ani calendaristici, subsemnatul desfășurând activitatea de medic oftalmolog, activitate din care am realizat venituri care au permis achiziția respectivelor terenuri.”, arată fostul general SRI Cristian Georgică Celea, potrivit Realitatea PLUS.

Sursa realitatea.net