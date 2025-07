Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că se așteaptă la o partidă dificilă cu formația andorrană Inter Club d’Escaldes, chiar dacă jucătorii săi sunt favoriți la câștigarea primei manșe din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

‘Este foarte frumos pentru noi să începem sezonul așa, câștigând trofee. Trofeele sunt ceva ce toată lumea își dorește să câștige. Nu știi niciodată, dar toți vrem să câștigăm trofee. La fel și eu, dacă e posibil să câștigăm mai multe trofee, va fi cel mai bine. Acesta este obiectivul acestui club uriaș. Dar începem de mâine și trebuie să o luăm pas cu pas. Ca întotdeauna, nu trebuie să ne grăbim. Am spus de multe ori, trebuie să înțelegem cine suntem. Știm foarte bine că această echipă are o istorie, o mare istorie, câștigând Liga Campionilor, jucând de multe ori în grupele Ligii Campionilor, dar acum lucrurile sunt mai dificile. Însă cu muncă din greu nimic nu este imposibil și trebuie să mergem pas cu pas. Obiectivele noastre sunt mereu înalte, dar trebuie să le atingem treptat. Am văzut echipa adversă, am analizat-o, vor să joace fotbal. Nu va fi un meci ușor, cu siguranță, și veți vedea mâine’, a declarat Elias Charalambous.

‘Cred că jucătorii noștri au arătat în toate meciurile calitate, disciplină și sper să o arătăm și mâine. Am spus-o de multe ori, avem jucători care pot schimba pozițiile, se pot adapta. Nu e vorba de numărul 9 sau numărul 10 sau de extreme. Avem un lot flexibil în atac. Chiar și în timpul meciurilor, extremele noastre joacă pe post de atacanți și invers. Așa că vom încerca să găsim soluțiile potrivite mâine și avem lotul necesar pentru asta. Cel mai important lucru e că avem nevoie de fani, iar ei au arătat la ultimul meci că au fost din nou alături de băieți. Și oriunde am juca, jucăm la fel, susținerea fanilor va fi din nou acolo. Așa că trebuie să ne facem treaba, atât’, a completat acesta.

Tehnicianul cipriot se așteaptă ca pe parcursul sezonului să mai apară unele accidentări având în vedere de numărul mare de meciuri.

‘Uitați-vă la toate echipele din Europa care au jucat multe meciuri. E foarte normal să apară accidentări, oboseală. Dar anul trecut ne-am descurcat destul de bine. Vom încerca să păstrăm aceeași idee, cum ne antrenăm, cum ne refacem. Acum, cel mai important e procesul de recuperare’, a mai spus Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua, formația Inter Club d’Escaldes, din Andorra, în prima manșă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

