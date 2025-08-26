FC Hermannstadt a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Dragoș Albu (12), care a reluat din voleu centrarea lui Silviu Balaure.

Sibienii au mai avut ocazii de gol prin Balaure, cu un șut din 7 metri, apărat de Alexandru Buzbuchi (43), și cu un șut blocat de Fabinho (44). Aurelian Chițu (65), fost jucător al constănțenilor, a fost și el aproape de gol, dar a șutat pe lângă colțul lung.

Farul a căutat egalarea, dar nu a reușit să își creeze ocazii clare de gol, cea mai mare fiind irosită de Răzvan Tănasă (42), care a reluat cu capul pe lângă poartă.

FC Hermannstadt a obținut prima victorie din acest sezon, în timp ce Farul este la a treia înfrângere consecutivă.

Eduard Radaslavescu (Farul) a bifat meciul cu numărul 100 în Superligă, fiind al doilea jucător autohton eligibil U21 (născut după 1 ianuarie 2004) care atinge această bornă, după Andrei Borza (Rapid – 105 jocuri).