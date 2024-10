Germanul Thomas Tuchel (51 ani), fost antrenor al echipelor Paris Saint-Germain, Chelsea şi Bayern Munchen, va fi selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, vicecampioana europeană, cu începere de la data de 1 ianuarie 2025, a anunţat, miercuri, Federaţia engleză (FA), citată de AFP.

Tuchel va fi al treilea antrenor străin al echipei Angliei, după suedezul Sven-Goran Eriksson (2001-2006) şi italianul Fabio Capello (2007-2012).

Germanul îi va succede lui Lee Carsley, care activează ca interimar după plecarea lui Gareth Southgate, selecţionerul Angliei între 2016 şi 2024. Southgate a plecat după EURO 2024, el conducând echipa Angliei în două finale consecutive de Campionat European (2021, 2024).

Tuchel bifează toate căsuţele din portretul robot stabilit de FA, începând cu palmaresul, pe care şi l-a făcut în special la Paris Saint-Germain (2018-2020) şi Bayern Munchen (2023-2024). În Premier League, cu Chelsea, germanul a realizat o triplă în 2021: Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor, la câteva luni după ce fusese demis de PSG.

”Sunt foarte mândru că am primit onoare de a conduce echipa Angliei. Am simţit de multă vreme o conexiune cu fotbalul din această ţară şi mi-a oferit deja nişte momente incredibile. Să am şansa de a reprezenta Anglia este un privilegiu imens, iar oportunitatea de a lucra cu acest grup de jucători speciali şi talentaţi este foarte atractivă”, a declarat Tuchel, într-un comunicat.

Tuchel îl va avea ca secund pe englezul Anthony Barry, iar Federaţia a precizat că tehnicianul german a semnat contractul în data de 8 octombrie, dar anunţul a fost amânat pentru a ”minimaliza distragerea de la meciurile echipei naţionale”, care a jucat între timp cu Grecia (1-2 pe Wembley) şi Finlanda (3-1 în deplasare) în Liga Naţiunilor. Barry, care a colaborat cu Tuchel la Chelsea şi Bayern, este în prezent secundul spaniolului Robert Martinez la naţionala Portugaliei.

Carsley va conduce echipa şi la meciurile din noiembrie, cu Grecia şi Irlanda, înainte de a reveni la naţionala Under-21.

FA nu precizează durata contractului semnat de Tuchel, care va avea obiectivul de a califica echipa la Cupa Mondială din 2026.

AGERPRES