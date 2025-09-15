Arbitrajul românesc va fi prezent în prima rundă a Ligii Campionilor UEFA cu doi oficiali, Istvan Kovacs și Marian Barbu, pentru cel din urmă reprezentând debutul său în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi. Noul sezon al Champions League începe marți seară.

Istvan Kovacs, deja un obișnuit al Ligii Campionilor, va conduce la centru partida Olympiacos – Pafos, programată miercuri, în Grecia. Acesta va fi asistat la tușe de Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Roland Kovacs, va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

Cel de-al doilea arbitru român care va apărea la centru este Marian Barbu, care va debuta în Liga Campionilor la meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt, programat tot miercuri. La tușe vor fi Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu, iar Sebastian Colțescu va fi arbitru de rezervă. În camera VAR se va afla croatul Ivan Bebek, asistat de Ovidiu Hațegan.

Marian Barbu a mai arbitrat în acest sezon în preliminariile Ligii Campionilor, la Partizan Belgrad – Dinamo Kiev.