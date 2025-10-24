Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Noah, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a făcut un joc destul de modest, în fața unei echipe bine articulate și a obținut primul său punct în competiție, în urma golurilor marcate de Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73).

Campioana Armeniei a fost superioară la mai toate capitolele, posesie (52%-48%, șuturi la poartă 16-5, pe poartă 5-2, cornere 42, atacuri 38-28, pase complete 353-320, mingi recuperate 38-35 etc).

Oaspeții au avut prima ocazie a partidei, dar Isenko a respins șutul trimis de Soualehe de la 25 de metri (14). Aias l-a testat și el pe Isenko (24), iar japonezul Oshima, fostul jucător al Universității, a trimis mingea în transversală (32). Isenko s-a mai remarcat o dată, la lovitura de cap a lui Isenko (32).

Universitatea a marcat la singura sa acțiune reușită din prima repriză, prin nigerianul Etim (38), care a pătruns bine și a înțepat mingea la colțul scurt, marcând primul său pentru Universitatea.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a adoptat o tactică de așteptare în partea secundă și Noah a avut inițiativa. În min. 73, după o aruncare de la margine, Mulahusejnovic a marcat cu capul, din centrarea lui Sualehe, restabilind egalitatea.

Craiovenii au ieșit la atac, iar Bancu (76) a trimis un șut imprecis din marginea careului.

Saintini (79) l-a imitat la poarta cealaltă, după un corner.

Și Nsimba (90+2) a avut o șansă favorabilă, dar a ratat complet șutul din poziție bună.

Un moment inedit s-a petrecut în minutele adiționale (90+6), când portarul Fayulu a ținut mingea prea mult în mâini și arbitrul a dictat corner pentru Universitatea.

La pauză și în prima parte a reprizei secunde au existat probleme cu instalația de nocturnă, dar jocul s-a putut desfășura.

În min. 63, Bancu și Romanciuk s-au ciocnit în încercarea de a lovi o minge aflată în aer, iar ucraineanul s-a ales cu un bandaj în jurul capului.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa și 1-1 acasă cu FC Noah, în continuare, Universitatea va juca în Conference League cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).