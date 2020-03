Un accident rutier a avut loc în această dimineață în localitatea Vâlcele.

Două persoane au fost rănite după o coliziune între patru autoturisme.

Conducatorul unei autoutilitare, in varsta de 43 de ani, nu a pastrat distanta de siguranta fata de autovehiculele din fata sa oprite la trecerea pentru pietoni, a intrat in impact cu un autoturism care la randul sau a fost proiectat in alte doua autovehicule aflate in fata sa.

A rezultat vatamarea corporala a celor doi pasageri aflati in primul auto acrosat, care au fost transportati la UPU Cluj.

Șoferii nu erau sub influența alcoolului.