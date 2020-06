Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația este oprită pe sensul către Baia Mare al DN 1C Dej-Baia Mare, în zona localității Câțcău, județul Cluj, după ce a avut loc un impact între două autoturisme.

Coliziunea s-a soldat cu rănirea a două persoane, acestea primind îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul se desfășoară pe celălalt fir, alternativ. Se estimează ca circulația să se reia, în condiții normale, în 30 minute.

“Un conducator auto de 68 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa pe DN1C, in afara localitatii Câțcău, a virat stanga, cu intentia de a intra pe o propietate privata, moment in care, un conducator auto de 44 de ani, din Baia Mare, ar fi intrat in depasirea unei coloane de vehicule, fara a se asigura, intrand in coliziune cu remorcă tractată de autoturismul condus de barbatul de 68 de ani. In urma impactului, barbatul de 68 de ani, a fost transportat la o unitate medicala in vederea acordarii ingrijirilor medicale.

Ambii conducatori auto ai fost testati cu apararul etilotest, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Cluj.