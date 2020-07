În cursul nopții trecute o autospecială și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs între Mociu și Ghirișu Român.

Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 23.10, iar, în momentul sosirii la locul accidentului, pompierii au găsit două autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea.

Trei persoane au fost consultate de către echipajul SMURD, dintre care doar un bărbat de cca 40 de ani a fost transportat la spital cu afecțiuni ușoare.

„La data de 10 iulie a.c., in jurul orei 23.00, un conducător auto de 21 de ani, in timp ce se deplasa pe DN16, din directia Cluj-Napoca spre Reghin, intr-o curba la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un auto condus de un barbat de 41 de ani, din Cluj-Napoca.

In urma impactului, barbatul de 41 de ani a fost transportat la o unitate medicala.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpa.”, a transmis IPJ Cluj.