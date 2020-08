O polițistă din judeţul Cluj a reușit să prindă un criminal în prima zi de muncă la Compartimentul Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.

Dora Pojar a intuit locul unde criminalul se ascundea, iar împreună cu colegul ei, a reușit să îl imobilizeze.

”Ne încheiaserăm misiunea desfășurată cu ocazia Hramului Mănăstirii Nicula, când, la întoarcere, am fost anunțați despre săvârșirea unei fapte de omor în comuna Apahida, unde suspectul a fugit de la fața locului și erau solicitate mai multe echipaje.

Originară din comuna Apahida, o inspirație de moment m-a îndemnat să-i propun colegului din mașină un mic ocol, pentru a verifica o zonă de pe malul râului Someș, unde bănuitul ar fi putut să se ascundă, lucru pe care l-am și făcut.

Am pornit pe jos prin vegetația de pe malul râului, iar la un moment dat, în depărtare am observat o mișcare. Împreună cu un alt coleg sosit la fața locului, agentul de poliție Hotea Radu, m-am apropiat pentru a verifica mai amănunțit și am constatat că era vorba despre bărbatul care corespundea semnalmentelor indicate. Împreună l-am imobilizat și am anunțat colegii.

Coincidență sau nu, sâmbătă a fost prima zi de muncă a colegei noastre, agent principal Pojar Dora în cadrul Compartimentului Urmăriri a Serviciului de Investigații Criminale Cluj”, a transmis IPJ Cluj.

Detalii despre caz: