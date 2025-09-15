Este haos total în urma reformei administrației locale a Guvernului care anunță tăieri masive de personal. Astăzi are loc un protest de amploare chiar la ușa lui Ilie Bolojan. Funcționarii publici ies în stradă în ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul care pune în pericol administrațiile locale. Propunerea lui Bolojan este să fie tăiate 13.000 mii de locuri de muncă din primăriile din țară, însă premierul se lovește de nemulțumirile colegilor din coaliția de guvernare.

Începând cu ora 10.00, funcționarii publici se vor aduna în Piața Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00. Mai apoi vor merge în mar până la Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți de măsurile anunțate de Executiv și spun că toate acestea vor duce la un blocaj generalizat, în special în orașele mici sau la sate.

De asemenea, funcționarii publici amenință inclusiv cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.

Ilie Bolojan îi va primi la discuții tot astăzi. Rămâne de văzut dacă va renunța sau nu la această măsură, având în vedere că nici social-democrații nu sunt de acord cu aceste concedieri.