Un tânăr de 24 de ani a reușit să fure aproape 270.000 de lei din conturile unui bărbat de 55 de ani, după ce i-a sustras telefonul mobil într-un centru comercial din Cluj-Napoca. În final, victima a recuperat doar o parte din bani.

Potrivit procurorilor, totul a început în momentul în care suspectul a profitat de neatenția bărbatului și i-a furat telefonul, evaluat la 700 de lei. În loc să se mulțumească cu dispozitivul, acesta a mers mai departe și a spart cu ușurință modelul grafic de securitate al telefonului.

Accesul la dispozitiv i-a oferit toate informațiile necesare: parole, date de identificare și acces direct la aplicațiile bancare instalate. În doar două zile, tânărul a efectuat nu mai puțin de 68 de tranzacții din conturile victimei.

Anchetatorii spun că suspectul a reușit inclusiv să retragă bani de la bancomat, folosind cardul virtual salvat pe telefon. Astfel, prejudiciul total a ajuns la aproape 270.000 de lei.

După ce au urmărit traseul banilor, anchetatorii l-au identificat și l-au pus sub acuzare pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Până acum, doar 127.000 de lei din prejudiciul uriaș au fost recuperați. Tânărul este cercetat în libertate, sub control judiciar.

Specialiștii atrag atenția că parolele nu trebuie salvate automat în telefon și recomandă folosirea autentificării în doi pași, dar și setarea unei protecții biometrice pentru siguranță suplimentară.

Sursa: Newsinn