George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a declarat marți, la Camera de Comerț și Industrie a României, că Rusia este cea mai mare amenințare pentru țara noastră.

Acesta a mai adăugat că a denunțat invazia rusă din Ucraina, însă a precizat că, în ciuda acestui război, România nu trebuie să uite de interesele sale naționale din țara vecină.

„Rusia a reprezentat și reprezintă cea mai mare amenințare pentru România, sub diferitele sale forme. Am repetat acest lucru, am denunțat public atacul militar, războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de jumătatea de milion de români din Ucraina și de interesele noastre naționale acolo”, a declarat George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR