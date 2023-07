Guvernul elimină scutirile de taxe din IT și construcții. Toți angajații vor plăti contribuția la sănătate, potrivit realitatea.net.

Potrivit unor surse, unii liberali sunt nemulțumiți de aceste măsuri pe care le consideră socialiste. Pe de altă parte, Banca Mondială este cea care a recomandat o aliniere a taxelor. Potrivit unor surse, aceste facilități ar putea fi eliminate treptat, începând din luna septembrie. Patronii avertizează că vor fi nevoiți să le scadă salariile angajaților.

SALARIUL MINIM ÎN CONSTRUCȚII

4.000 lei brut

3.150 lei net

DE CE TAXE SUNT SCUTIȚI:

Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) -10%

Impozit pe venit -10%

Ce plătesc:

Asigurări Sociale (CAS) 21,25%

Deducere personală

SALARIUL MINIM ÎN AGRICULTURĂ

3.000 lei brut

2.362 lei net

DE CE TAXE SUNT SCUTIȚI:

Asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10%

Impozit pe venit -10%

Ce taxe plătesc:

Asigurări sociale (CAS) 21.25%

Deducere personală

FACILITĂȚILE DIN IT, ELIMINATE

peste 250.000 angajați

Ce taxe nu plătesc în prezent:

impozit pe venit -10%

Sursa: Realitatea Financiara