După luni de dispute între partidele din coaliție, guvernanții au ajuns marți la un acord privind pachetul de reforme în administrație. Planul prevede o reducere de 10% a personalului bugetar, atât la nivel local, cât și central, ceea ce înseamnă peste 12.000 de posturi eliminate.

La nivelul primăriilor și consiliilor județene, tăierile vor afecta aproximativ 13.000 de posturi, însă proporțiile vor fi diferite în funcție de deficitul de personal din fiecare instituție. În administrația centrală, reducerea va fi aplicată inclusiv prin scăderea cheltuielilor pentru servicii și bunuri.

Sectoare precum Ministerul de Interne, Apărare și Educație sunt exceptate de la reducerea de personal, din cauza deficitului mare de angajați.

Totodată, coaliția a convenit ca, din 2028, numărul parlamentarilor să fie redus cu 10%, în funcție de populația fiecărui județ, urmând modificări și pentru circumscripțiile din Ilfov și diaspora.

Executivul va adopta pachetul de reforme prin angajarea răspunderii în Parlament, ceea ce exclude posibilitatea amendamentelor și lasă opoziției doar varianta unei moțiuni de cenzură.

Negocierile s-au blocat mult timp din cauza divergențelor: unele partide au cerut doar tăieri de cheltuieli, altele au insistat pentru concedieri efective. Decizia finală marchează una dintre cele mai dure restructurări administrative din ultimii ani.