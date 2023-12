Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, luni seara, după ultimul meci la Campionatul Mondial, victoria cu Polonia (scor 27-26), că este fericit pentru că jucătoarele sale au luptat până la capăt.

„Sunt foarte mulţumit şi mândru de jucătoarele mele. A fost un meci dificil, Polonia este o echipă puternică şi un lot cu jucătoare bune. Însă noi am avut o evoluţie bună azi şi sunt fericit că am luptat până la capăt. Eu dau 100% la fiecare meci şi aştept acelaşi lucru şi de la jucătoare. Iar ele au arătat că au caracter astăzi, au jucat cu dorinţă, au jucat ca o adevărată echipă. E important că am arătat o energie bună pe teren”, a explicat el.

Pera a menţionat că Eliza Buceschi, autoarea a 11 goluri în partida cu Polonia, a fost cea mai bună jucătoare a României la această ediţie a Campionatului Mondial.

„În opinia mea, Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la acest Campionat Mondial. A jucat foarte, foarte bine şi mereu pentru echipă. A fost liderul nostru. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre Crina Pintea, care a avut de asemenea evoluţii foarte bune. Azi amândouă au luptat până la sfârşit şi le apreciez pentru acest lucru”, a spus selecţionerul.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Crintea Pintea, a declarat că este tristă pentru că România a ratat şansa de a încheia în primele 8 locuri, dar în acelaşi timp este mândră de evoluţiile echipei sale la acest Campionat Mondial.

„Sunt tristă după evoluţiile noastre la această ediţie a Campionatului Mondial, pentru că am avut o şansă bună să încheiem în primele 8 locuri. Am fost aproape, însă în acelaşi timp şi destul de departe. Acum noi trebuie să continuăm să luptăm, să muncim şi să nu uităm să visăm. Eu sunt mândră de tot, de modul în care am fost tratate şi de cum am fost susţinute pentru că suporterii au fost aici la fiecare meci. M-am bucurat de acest turneu, am jucat ca o echipă. Sunt tristă, dar în acelaşi timp mândră de evoluţiile noastre”, a precizat Crina Pintea.

Naţionala României a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 (13-10) cu Polonia, luni seara, la Herning, în ultimul meci din a treia grupă principală.

Ultimul meci al grupei se va juca între Danemarca (6 puncte) şi Germania (8 puncte), care vor ocupa primele două locuri în grupă. România încheie pe locul al treilea, cu 6 puncte, Japonia pe patru (4 puncte), Polonia pe cinci (4), iar Serbia pe şase (0).

România a ratat obiectivul său la acest turneu final, calificarea în sferturile de finală (locurile 1-8), care ar fi asigurat prezenţa la un turneu preolimpic. Echipa antrenată de Florentin Pera s-a clasat pe locul 12 în clasamentul final al competiţiei şi ratează, foarte probabil, participarea la JO 2024.

România este singura naţională care a participat la toate cele 26 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

România are în palmares un titlul mondial (1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015). La precedenta ediţie, România s-a clasat pe locul 13.

AGERPRES