Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă de echipa Norvegiei cu scorul de 29-27 (16-11), miercuri seara, la Larik, în Grupa A a preliminariilor competiției EHF Euro Cup 2026.

România a început curajos și a condus cu 3-1, 4-2 și 5-3, dar scandinavele au revenit și au avut la pauză un avans de cinci goluri pe tabelă, 16-11.

Tricolorele, la meciul de debut al selecționerului Ovidiu Mihăilă, au reușit să recupereze diferența și să preia conducerea în partea secundă, cu 19-18 și 20-19, dar Norvegia a avut un final mai bun și a câștigat cu 29-27.

Pentru România au marcat Sorina Maria Grozav 7 goluri, Lorena Gabriela Ostase 5, Elena Roșu 5, Ioana Rebeca Necula 2, Mariya Skrobic (fostă Kanaval, belarusă naturalizată, aflată la debut) 2, Alisia-Lorena Boiciuc 2, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 2, Sonia Mariana Seraficeanu 2.

Golurile gazdelor au fost reușite de Henny Ella Reistad 10, Kristine Breistoel 4, Thale Rushfeldt Deila 4, Maren Nyland Aardahl 3, Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 2, Veronica Egebakken Kristiansen 1, Stine Ruscetta Skogrand 1, Live Rushfeldt Deila 1, Nora Mork 1, Malin Larsen Aune 1, Vilde Mortensen Ingstad 1.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu vor evolua în preliminarii, ci participă la EHF Euro Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

România va juca următorul meci duminică, la Craiova, contra Poloniei.

AGERPRES