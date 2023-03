Horoscopul zilei de 27 martie. Află ce îți rezervă astrele astăzi!

BERBEC

Astazi iti vei rasfata partenerul/a si pe cei dragi prin actele tale de bunatate si grija. Schimbarile care au loc in viata ta profesionala sunt in bine si sunt semne clar ca te-ai redresat financiar.

TAUR

Pot fi abordate noi obiective astazi, starea ta de sanatate te va ajuta sa faci un pas inainte, cu energie si devotament. Vei avea succes in micile eforturi suplimentare pe care le depui pentru cei dragi.

GEMENI

O problema cu partenerul/a va fi in sfarsit lamurita astazi. Daca ai in plan sa pleci intr-o calatorie, planifica totul cu mare atentie. In ceea ce priveste banii, tot norocul de care ai nevoie vine din faptul ca nu ti-e frica sa incerci.

RAC

Foloseste-ti intuitia pentru a lua astazi o decizie importanta. Incearca sa fii mai atent/a la cheltuieli. De asemenea, asigura-te ca nu iti ignori sanatatea si vei vedea o diferenta evidenta in fiecare aspect al vietii tale.

LEU

Urcusurile si coborasurile sunt inevitabile in viata. Lucreaza cu sentimentele tale pentru a invata sa le gestionezi mai bine. Sa poti sa-ti faci bagajele si sa pleci este un privilegiu imens pe care ti-ai dorit intotdeauna sa-l ai. Ce te opreste?

FECIOARĂ

Pasiunea si dragostea sunt prezente in relatia ta. Esti dedicat/a partenerului/ei si obtii cele mai frumoase beneficii. Colegii tai de scoala sau de serviciu s-ar putea sa te enerveze astazi, asa ca fa tot posibilul sa stai departe de ei pentru a evita conflictele.

BALANȚĂ

Esti pregatit/a sa accpeti noi provocari si noi oportunitati. Te adaptezi si inveti. Suna un prieten apropiat sau un membru al familiei si viata ti se va schimba neasteptat de mult in bine.

SCORPION

Daca esti singur/a, vei simti o legatura puternic cu o persoana foarte draguta. Daca esti implicat/a intr-o relatie, seara va fi extrem de romantica. De asemenea, vei avea noroc si cu banii astazi.

SĂGETĂTOR

In acest moment, observi o imbuntatire importanta privitoare la bani, ceea ce este grozav. Esti genul de persoana care functioneaza cel mai bine atunci cand exista o rutina. Aplica aceasta regula si atunci cand vine vorba de sport, miscare si sanatate.

CAPRICORN

Astazi este o zi buna pentru a infrunta cea mai mare frica a ta. Intreaba-te de ce iti este atat de teama de acel lucru si cat timp ii vei mai permite sa-ti controleze viata? Cauta raspunsuri, apoi ia masuri.

VĂRSĂTOR

Daca esti singur/a, s-ar putea ca astazi sa te simti destul de trist/a. Cel mai bine ar fi sa fii cu prietenii. Daca esti casatorit/a, se poate aduce in discutie ideea de divort sau despartire.

PEȘTI

Culoarea ta norocoasa va fi verde astazi. Stai departe de jocurile de noroc si nu investi, nu se va termina bine. Chiar daca nu o duci excelent cu banii, te descurci mai bine decat inainte.

Sursă text: Eva.ro