Luna se misca provocator pe langa puternicul Soare, creand conflicte interioare cu care trebuie sa ne luptam. Energia se schimba pe masura ce Luna trece apoi de la Capricornul cel harnic la Varsatorul cel atotcuprinzator, permitandu-ne sa ne concentram pe imaginea de ansamblu, mai degraba decat pe detalii mici. In cele din urma, Luna face trigon cu frumoasa Venus, aducand sentimente calde si cuvinte reconfortante.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dat fiind uriasul val de creativitate pe care calatoresti acum, nu ai nicio scuza ca sa fii plictisit azi. Poti sa iti stabilesti singur propriul mod de a te simti bine, fie ca iei cel mai excentric prieten la o discutie spontana fie ca te duci singur si te uiti, de exemplu, la o expozitie. Poti sa te distrezi si sa iti mentii si creierul activ in moduri foarte simple si ieftine dar eficiente. Invata sa apreciezi latura amuzanta si placuta a vietii de zi cu zi, scrie sfatulparintilor.ro.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lasa-ti ochii si limbajul corpului sa vorbeasca azi in locul tau. Multe pot fi comunicate cu o spranceana ridicata, cu o miscare anume de cap sau cu un gest al mainii – si deseori ceea ce spui asa are impact mai mare decat orice vorba. Asta insa nu se aplica doar flirtului romantic. Chiar si in intalnirile de afaceri sau in alte medii profesionale, ar trebui sa incerci sa spui lucruri cu cat mai putine cuvinte. Comunicarea nonverbala azi este cel mai bun mod sa iti transmiti punctul de vedere.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi faci impresie foarte buna asupra unor oameni puternici iar perseverenta ta iti va aduce rasplata frumoasa. Fii pregatit sa fii invitat in cercul lor sau al altor oameni importanti, prin invitatii sociale sau legate de munca. Natura timpului tau alaturi de acesti oameni nu e asa de importanta precum lungimea timpului petrecut impreuna. Nu fi nervos, acestia vor sa te cunoasca mai bine. Ca sa creezi cea mai buna impresie, ai nevoie sa te simti relaxat si optimist.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te simti extrem de bine azi si se vede ! Energia ta pozitiva intensa iti amplifica sex appealul si te face gata sa fii remarcat. Asteapta-te la priviri cu subinteles si admiratie oriunde te duci. Ai un parfum nou cumva ? Ai o linie noua la par ? Ai facut ceva nou la sala de sport si se vede pe trup ? Oricare ar fi schimbarea fizica recent facuta, sa stii ca functioneaza de minune, deci continua sa o faci!

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Cand decizi sa faci ceva azi, trebuie sa te tii de ea. Nu e intelept sa te comici sa faci ceva si in paralel sa faci in cap planuri de evadare. Daca nu doresti sa fii implicat, nu te implica. A te face ca esti racit sau bolnav in ultima clipa sau a folosi alte tactici nu e modul corect de a te sustrage dintr-o situatie (decat daca chiar esti bolnav, bineinteles). Onestitatea te va ajuta, ca mereu, sa nu ai parte de o reputatie proasta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate sa fie extrem de tentant sa lasi alti oameni sa preia fraiele azi, pana la urma viata poate fi mai usoara cand te duci doar unde ti se spune sa te duci si sa faci ce ti se spune sa faci. Totusi, este foarte important sa te abtii de la asta acum. Universul iti da oportunitati sa initiezi scheme noi, planuri sociale si proiecte personale si ar trebui sa profiti de macar una dintre acestea. Trebuie sa te mobilizezi si impingi spre obiectivele sau experientele pe care chiar le vrei.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Uneori, a fi parte dintr-o echipa este ceva ce te imputerniceste – cand mai multi oameni isi combina eforturile, exista mai multa putere decat cand un om e pe cont propriu. Dar a fi unul din mai multi te poate face si sa te simti nesemnificativ, ca si cum esti doar o mica roata la o masina. Azi e clar ziua activitatilor individuale – nu functionezi prea bine in medii de echipa. Lasa-ti constiinta si creativitatea sa te ghideze.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Exista o mare cantitate de energie de colaborare ce zumzaie in preajma ta, deci ar fi intelept pentru tine sa profiti de ea si sa rezolvi din sarcinile mai putin placute asa. Coopereaza cu cineva destept pe care il placi la nivel personal si vezi daca el sau ea doreste sa te ajute. Cu starea buna a persoanei si cu ideile tale briliante, puteti realiza multe impreuna. Combinarea fortelor este mereu un mod bun de a avansa mai repede si de a te si distra.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Fii atent si constient de forta magnetica din cercul tau social. Trebuie sa iti mentii clare si pe faza prioritatile si (din pacate) trebuie sa amani activitatile cu altii pana cand iti termini treburile tale. Nu amana ce ai tu de facut. Daca ai ceva plictisitor si neplacut de facut, termina cat mai repede – cu cat e mai rapid finalul, cu atat te vei putea relaxa si distra ulterior, fara sa simti vinovatie ca ai amanat.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Cand tot astepti ca lucrurile sa se schimbe in viata ta este frustrant. Mai mult ca oricand, ai nevoie de control pentru ca atunci cand ai mai multe de spus despre directia vietii tale, ai mai multa putere sa iti alegi destinatiile. Paseste inainte si preia tu carmele corabiei. Daca nu poti fi tu capitanul, macar lucreaza spre a fi secundul si vei avea mai multa liniste in cap despre drumul tau. Farmecul si ratiunea sunt tot ce ai nevoie ca sa ai puterea pe care o meriti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Un sfat rational al unui prieten iti zumzaie in minte – esti uimit de certitudinea si exactitatea celor spuse de aceasta persoana. Dupa tine, viata nu este mereu alb si negru asa. Daca faptul ca vezi multe nuante de gri in relatiile umane iti face viata mai complicata, de ce sa nu incerci si alta abordare mai simplista ? Fa un experiment azi si evita sa deliberezi si analizezi. Ia decizii imediat, spontan, ori alb ori negru. Descopera daca merita dezbaterea timpul pe care i-l acorzi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Stai departe de orice este periculos emotional sau fizic azi – ar trebui sa fii preocupat de siguranta. O noua oportunitate are mai multe riscuri decat ai realizat initial si va trebui sa faci unele cercetari suplimentare ca sa fii sigur ca esti pregatit. Daca te simti cam fragil, lasa oamenii in putere sa stie ca nu esti in cea mai buna forma acum. Nu trebuie sa te fortezi in asta si in nimic acum. Joaca sigur – oportunitatea va reveni.