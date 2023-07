Horoscopul zilei, marti 25 iulie 2023. Luna cea sensibila o sprijina pe Venus cea iubitoare, incurajandu-ne sa ne distram alaturi de cei dragi. Luna il provoaca apoi pe Pluto cel transformator, aducand accente de gelozie sau paranoia.

Horoscopul zilei vine și cu vești bune: Din fericire, Luna paseste in Scorpionul intens, un semn condus in mod natural de Marte si Pluto, care ar trebui sa ne permita sa canalizam energia haotica intr-un mod pozitiv.

Horoscop zilnic BERBEC

Impartaseste-ti ingrijorarile, de exemplu cu cel mai bun prieten. Vei vedea ca te vei simti eliberat cand discuti problemele cu cineva in care stii ca ai incredere si te poate si ajuta. Esti increzator in ce faci, de aceea poti convinge multi oameni si ii poti si inspira. Muzica clasica e un bun mod de a te relaxa pe seara. Evita tentatia de a face schimbari majore acum.

Horoscopul zilei TAUR

In multe cazuri tu ai cunoasterea potrivita si te poti descurca usor cu orice situatie dificila. Daca insa nu este asa si acum, fii atent la ce nu merge asa cum trebuie si fa schimbarile de rigoare. Nu te teme sa discuti onest cu oamenii. Sinceritatea poate durea un pic la inceput insa ulterior e mult mai buna decat minciuna. Este timpul sa renunti la unele obiceiuri proaste.

Horoscop azi GEMENI

Studiind in avans informatii este cu adevarat un avantaj pentru tine. Fii doar atent sa nu devii prea destept si sa ii epatezi pe cei care nu sunt la fel de pregatiti ca tine. Nimanui nu ii plac oamenii cu nasul pe sus, deci evita sa iti faci dusmani. Nesiguranta te deranjeaza acum mai mult ca adevarul. De aceea trebuie sa discuti cu un partener onest, chiar daca conversatia este neplacuta. Foloseste ajutorul astrelor pentru proiecte solicitante ; este un bun moment sa vii cu o idee si sa stralucesti. Ai multa energie si esti in conditie fizica buna ; daca nu te-ai simtit asa in ultimul timp, acest lucru se va schimba in bine.

Horoscop zilnic RAC

Daca esti prea prins de tehnologii si aplicatii ale telefoanelor mobile, este cazul sa iti amintesti si de romantism. Fa-te mai bine confortabil la lumina unei lumanari de ambient la baie, singur sau in doi. Relaxeaza-te. Deschide-te spre mai multa odihna. Nu iti uita prietenii, acorda-le atentie. Intalneste-te cu cineva drag la o cafea, de exemplu. Viata inseamna lucruri marunte care aduc bucurii speciale. Daca nu te simti bine emotional, nu uita sa meditezi.

Horoscopul zilei LEU

Evita situatiile complexe la munca, acasa sau in plan amoros. Confruntari inutile te pot baga in belele. Nu e de mirare ca nu esti suficient de atent la ce se intampla in jurul tau si esti cu capul in nori. Incearca sa te impamantezi. Ai nevoie mai mult ca oricand de pace, deci nu iti lasa colegii sa iti distraga atentia cu flecareli inutile. Mergi la o plimbare in culorile toamnei. Ai nevoie de odihna si de aer curat.

Horoscop azi FECIOARA

Petrece-ti timpul cu scop si sens. Faptul ca stai si te uiti la computer sau la tv mult timp nu e activitatea cea mai benefica. Ar trebui sa fie ceva mai mare, sa faci actiuni care sa te faca sa fii mandru. Daca exista probleme de termen lung la munca, acum se pot solutiona, astrele te favorizeaza. Incearca sa iti intaresti imunitatea, zilele acestea esti vulnerabil, deci nu te baza pe produse artificiale.

Horoscop zilnic BALANȚA

Uneori iti vine sa renunti la tot si sa fugi departe. Ritmul vietii iti pare greu de suportat, plus faptul ca nu vezi alta cale deocamdata. Dar totul se poate rezolva in pace, doar ai nevoie sa te relaxezi. Odihneste-te si sorteaza-ti gandurile ca sa le accesezi pe cele optimiste si pozitive. O idee interesanta iti va aparea in minte, dar acum nu e momentul sa o spui oricui, lasa pe alta data. Intareste-ti imunitatea. In loc de ciocolata, ia o portocala sau incearca sa iti fortifici trupul.

Horoscopul zilei SCORPION

Defineste granitele din relatia ta, ce este in regula si ce nu. In acest fel poti preveni situatii sau probleme delicate, chiar daca unele conversatii nu sunt foarte placute. Fii puternic daca te confrunti cu o despartire. Nu fii trist si priveste mai bine spre ce te asteapta bun in viitor. Mentine-ti un ritm rezonabil. Nu te grabi dar nici nu sta dupa altii. Asculta muzica clasica spre a te relaxa pe seara.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Omite activitatile ce nu iti aduc placere. Nu lasa pe nimeni sa te forteze. Refuza politicos si astfel nu ai cum sa superi pe nimeni. Cel mai bine e sa te orientezi spre activitati pasnice. Poti experimenta momente interesante greu de uitat. Astrele promit aventuri si bucurii in cariera. Ai grija de sanatatea ta, nu te juca cu ea. Poti avea probleme serioase mai tarziu altminteri.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Daca oamenii din jurul tau nu sunt activi, nu te teme sa iesi singur sa te misti sau sa faci sport. Macar iti mentii un ritm care ti se potriveste, poate ajungi sa ai si o companie noua de plimbare sau miscare. Esti destept si capabil, nu te temi sa o arati. In anii ulteriori, pielea si celulele tale iti vor multumi ca te ocupi de ele.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Poti sa simti aerul schimbarii in jurul tau. Astrele se afla in pozitii ce te favorizeaza si afecteaza pozitiv. O poti simti intr-o noua forma de energie ce te ajuta sa atragi oameni pozitivi in jurul tau. Iti e usor sa faci contacte noi, chiar si de sex opus. Incearca ceva nou, exotic, ciudat. Vei avea experiente despre care sa vorbesti din cand in cand si asta e ceva ce te bucura. Si sa stii ca nu esti o masina ; corpul tau are nevoie de mai multa odihna din cand in cand.

Horoscop azi PEȘTI

Daca te simti ratacit, cere un sfat. Nu e nimic gresit in a fi critic cu tine si sa admiti ca poti fi invins. In astfel de vremuri poti vedea cine iti este prieten adevarat. Daca colegii sunt gelosi pe tine, vezi daca nu cumva faci ceva gresit si incearca sa fii mai amabil. Insa nu face lucruri mai mult de puterile pe care le ai.