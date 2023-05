Sentimentele si fanteziile vor fi probabil in contradictie pe tot parcursul zilei. Pe masura ce Luna in idealista Balanta intra in conflict cu Venus si Neptun cel visator, este posibil sa simtim ca trebuie sa ne sacrificam libertatea pentru a fi placut. Tensiunea continua dupa ce Luna intra in Scorpionul intens. Cand ea reuseste sa-l controleze pe Pluto, am putea fi tentati sa luam decizii extreme – mai ales daca ne temem ca dorintele noastre nu vor fi luate in considerare altfel. A avea limite bune ar trebui sa limiteze haosul.

Horoscop zilnic BERBEC

Desi iti plac surprizele de cele mai multe ori, ele te pot coplesi uneori. De aceea, ai nevoie sa incetinesti ritmul si sa faci un pas in spate ca sa nu pierzi oportunitati care iti necesita o abordare calma ca sa ramai focusat pe destinatia de atins, scrie Sfatul Parintilor. Condu cu atentie si stai departe de prea multe solicitari periculoase sau activitati fizice in urmatoarele zile. Ai nevoie de timp de odihna ca sa iti impamantezi acele idei din minte si sa le aduci concret in lumea reala.

Horoscopul zilei TAUR

Ai avut parte, pesemne, de anumite zbateri adanci in ultima perioada. Nu le lasa sa treaca neobservate si permite-ti sa simti orice apare sa simti azi. nimeni nu ar trebui sa iti puna limitari pe exprimarea ta de sine, deci nu lasa intrusi in lumea ta acum. Ca sa cureti orice e de curatat si sa te simti mai fericit in lunile care vin, trebuie sa iti dai suficienta libertate sa actionezi asa cum doreste inima ta. Lasa-te sa curgi cu fluxul in loc sa opui rezistenta sau sa te simti prost ca esti cine esti si simti ce simti.

Horoscop azi GEMENI

Stiai ca pentru cei ce isi pierd locul de munca in Norvegia, acestia primesc 87,6% din salariile lor anterioare timp de 500 zile ? Iata ca in viata exista optiuni ca sa te simti sustinut in cadrul unui sistem si, desi poate sa nu ti se para suficient de sustinatoare financiar, totusi sa iti dea tot ce ai nevoie daca te uiti in directia potrivita. Verifica-ti documentele cu care ai de-a face azi de doua ori ca sa iti vezi care iti sunt adevaratele optiuni si nu lasa pe nimeni sa iti limiteze miscarile doar pentru ca are credinte limitate despre sistemul in care tu stii ca apartii.

Horoscop zilnic RAC

Ca sa poti aduce lucrurile la un bun sfarsit, trebuie sa le dai timp de vindecare si sa faci progrese in directia naturala. Nu te ajuta la nimic controlul daca vrei sa scapi de emotiile negative. Amintirile fericite trebuie pretuite, nu trecute cu vederea, pentru ca ele iti hranesc sufletul si au definit in mare masura cine esti acum. Si evenimentele negative au ascuns darul lor care te-au transformat in omul de azi. Separa aceste doua aspecte ca sa iti gasesti punctul de echilibru.

Horoscopul zilei LEU

Ai nevoie sa aduci schimbari benefice in starile tale emotionale iar procesul deja a inceput dar acum incepi sa vezi asta. S-au intamplat lucruri bune in trecut si simti nevoia sa iti amintesti de ele ca sa tii de ceva solid, de amintiri pozitive, pentru a creste de aici in continuare spre un nou punct de frumusete si libertate. Fii atent sa nu ii neglijezi pe cei pe care ii iubesti pentru ca impactul lor in lumea ta este de mare valoare. Oricat de multe amintiri bune ai, prezentul e cel ce iti defineste viitorul iar in prezent sunt ei, cei ce te iubesc asa cum esti.

Horoscop azi FECIOARA

Sa stii ca, desi exista lucruri care par in afara limitelor tale ca si cum nu esti in stare acum sa le faci, s-ar putea sa gresesti si de fapt ar trebui sa iti testezi adevaratele abilitati in loc sa renunti la ele si la tine insuti. Seteaza-ti prioritatile corect, intreaba-te ce vrei de la viata si asuma-ti tu viata in loc sa lasi pe altii sa te impinga in directia lor. Si nu ii crede pe cei ce iti sugereaza ca nu poti. Ba poti.

Horoscop zilnic BALANTA

Fii atent sa nu diminuezi valoarea lucrurilor frumoase care te-au facut fericit de-a lungul timpului. Frica te poate face anxios si iti poate anihila puterea de a vedea si simti ce e frumos acum in lumea ta. Da-ti voie sa fii sensibil, da-ti voie sa iti pese de binele tau ingrijindu-ti corpul si nevoile emotionale si fii cat poti tu de delicat cu tine azi ca sa iti incarci bateriile si sa te pregatesti pentru noile schimbari ce vor avea nevoie de toata puterea ta.

Horoscopul zilei SCORPION

Te-ai putea simti dezamagit de o persoana ce sta in fata ta azi sau de faptul ca o judeci, dar trebuie sa ai mai multa incredere ca totul se intampla exact asa cum trebuie sa fie la acest moment. Nu te indoi de intentia Universului sa te puna pe drumul potrivit. Lasa-ti sentimentele sa curga, indiferent daca sunt amare sau intunecate uneori, pentru ca au rostul lor in tot echilibrul. Pe masura ce iti accepti toate emotiile, iti va fi mai usor sa intelegi si problemele adanci ale altor oameni ce nu sunt asa de evidente la prima vedere.

Horoscop azi SAGETATOR

Astazi este bine sa te asiguri ca sursele de unde stii ceea ce ai nevoie sa stii sunt corecte si ca esti bine informat despre toate detaliile muncii pe care o ai de facut. Orienteaza-te spre oamenii care sunt bine informati si priceputi in ce ai nevoie dar ramai deschis si spre alte surse. Daca asculti cu atentie, ai putea descoperi ca exista un aspect de luat in calcul in orice poveste auzita care iti poate fi de folos.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Ai nevoie sa contrabalansezi energia pierduta in rutinele de munca ce te-au obosit. De aceea, odihneste-te bine, mediteaza, dormi ca sa iti recapeti puterile si sa iti impingi apoi proiectele spre linia de final. Oricat de obosit ar parea ca esti, vei reusi daca iti tii focusul clar. Sunt multe pe care le poti face azi pentru oameni dar trebuie sa te gandesti mai mult la tine. Daca tu nu esti bine, nu prea ai de dat altora asa cum crezi tu.

Horoscopul zilei VARSATOR

Lucrurile care sunt in fata ta pot parea blurate si nu vezi clar care iti este perspectiva si cum iti afecteaza credintele situatia curenta. Dispozitia ti s-ar putea schimba de sus jos pana cand iti gasesti punctul de echilibru. Odihneste-te mai bine si nu lasa presiunea lumii exterioare sa ia controlul asupra emotiilor tale. Ai multe de care sa fii mandru si multe lucruri facute foarte bine iti dovedesc valoarea.