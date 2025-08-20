Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată miercuri, după ce soția sa, Elena, a născut. Vestea a fost făcută publică de președintele FRF, Răzvan Burleanu, în timpul unei conferințe de presă.

„Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare talentul”, a declarat Burleanu.

Șeful FRF a adăugat că și-ar fi dorit ca Ianis să prindă un transfer în această perioadă de mercato, dar are încredere că jucătorul va ajunge la echipa dorită până la finalul ferestrei de transferuri.

„S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa națională are nevoie, care se află la o maturitate și care are nevoie doar de un cadru pentru a-și atinge potențialul maxim”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Sursa: Newsinn