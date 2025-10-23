Incident șocant în Capitală! Un șofer drogat a încercat să lovească poarta de intrare a Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei. Acesta a fost oprit la timp de jandarmii care păzeau clădirea diplomatică.

Bărbatul, un român de 53 de ani, a încercat să fugă, dar a fost prins rapid de jandarmi și de echipa antiteroristă a SRI.

Acesta a fost imobilizat și dus la audieri. Polițiștii au aflat că avea permisul suspendat și consumase două tipuri de droguri, benzodiazepină și amfetamină.

Individul fost dus la INML pentru analize, iar acum este cercetat penal. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar obiectivul diplomatic este în siguranță.

”În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei.

Jandarmul, aflat în postul de pază, l-a somat, reușind să-l oprească.

In continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI.

La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin.

La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat.

În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la poliția rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat, rezultând de asemenea ca fiind pozitivă la două substanțe, respectiv benzodiazepină și amfetamină.

Bărbatul, cetățean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare și dispunerea măsurilor legale”, a transmis Jandarmeria Capitalei, joi, într-un comunicat.