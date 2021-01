De joi, ora 10.00, până sâmbătă, ora 10.00, vor fi precipitații, joi (7 ianuarie) local în nord, centru și nordest, iar din a doua parte a nopții de joi spre vineri (7/8 ianuarie) aria acestora va fi în extindere dinspre sud, urmând să cuprindă cea mai mare parte a țării.

Acestea vor fi mai însemnate cantitativ îndeosebi în jumătatea de sud, unde se vor acumula 15…25 l/mp.

Vor predomina ploile, iar vineri (8 ianuarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (8/9 ianuarie), precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, cu precădere în zona deluroasă a Olteniei, Munteniei, în Transilvania și Moldova, unde se va depune strat de zăpadă.

La munte, temporar va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.

Vântul va avea intensificări în zonele montane, în special la începutul intervalului, când viteza la rafală va atinge 60…80 km/h, spulberând zăpada, iar local și temporar și în celelalte regiuni, în general, cu viteze de 40…50 km/h.

„Astazi vor fi in continuare precipitatii, dar restranse ca arie. Recent, in nord, nord-est, unde sunt asteptate ploi, dar si trecator lapovita si chiar ninsoare, iar la munte va continua sa ninga azi. Va continua sa ninga viscolit in zona montana mai inalta. Nu scapam de precipitatii, chiar daca azi aceste precipitatii sunt mai putine si in restrangere, de la noapte, dinspre bazinul Marii Mediterane, alte sisteme frontale vor aduce precipitatii si in extindere ca arie, si nu vor fi doar ploi”, a spus, intr-o interventie la, meteorologul ANM Mihai Hustiu.